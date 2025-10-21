Martínez dice que el error en las tarifas de luz “no es del Gobierno”, pero Pardow asumió la “responsabilidad política”

La presidenta del FA, Constanza Martínez, sostuvo en CNN Prime que el error en la aplicación en las tarifas eléctricas data desde el 2017. "El exministro Pardow asumió la responsabilidad política, pensando también en la gravedad del asunto para las familias", afirmó.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió en CNN Prime a la salida del exministro de Energía, Diego Pardow, tras conocerse el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que detectó un error en la aplicación de las tarifas eléctricas, donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplicó dos veces.

Consultada por el periodista Ivo Goic sobre si ha mantenido comunicación con el exsecretario de Estado, Martínez señaló que “han sido conversaciones propias de ambos cargos y no corresponde hablar sobre ellas”. No obstante, añadió: “Destacar el trabajo que realizó y también que hoy contemos con esa información, después de que sea un error que se arrastra desde el año 2017”.

En esa línea, enfatizó que, como líder de una colectividad, “no me cabe determinar las responsabilidades administrativas respecto a este tema” y recalcó la importancia de conocer los resultados de las auditorías, además de resolver el tema de los cobros por parte de las empresas.

“Este es un error que no es de este Gobierno. Creo que también ha quedado enmarcado como si esto fuera un error de este Gobierno, y es un error anterior. Por eso creo que es correcto que se asuman responsabilidades políticas donde habitualmente corresponde. Acá no se dio una discusión respecto a si había una responsabilidad individual o administrativa, sino que el exministro Pardow asumió la responsabilidad política de cara al país, pensando también en la gravedad del asunto para las familias chilenas, más allá de las responsabilidades individuales que a cada uno le quepa”, planteó.

Martínez sostuvo además que “siento que a ratos se ha querido fijar como que esto es un problema particular de un Gobierno, y el aumento de las tarifas ha sido un proceso de descongelamiento que viene desde hace mucho tiempo. También hay un tema de servicios muy requeridos por la ciudadanía, y creo que eso a ratos se olvida”.

Asimismo, explicó que la fijación de tarifas pasa por una serie de procesos “engorrosos” y “pesados”, donde es necesario analizar “de qué forma esas responsabilidades se hacen exigibles y cómo mejoramos nuestro sistema”.

“Creo que si lo personalizamos en un caso en donde ha quedado demostrado que es mucho más complejo que simplemente un ministro —son tres administraciones las que tienen que hacerse cargo de este problema—, me parece que al final es tratar de hacer una polémica sobre partidos, sobre cupos y espacios, cuando hay una discusión de fondo que tiene que ver con cómo el Estado puede regular de mejor manera los servicios eléctricos”, afirmó.

Frente a las críticas por la supuesta falta de experiencia del FA en la administración, Martínez respondió: “Hay ciertos sectores que también se han visto de alguna forma afectados, sobre todo en la oposición, por la irrupción de una nueva fuerza política con tan poco tiempo y este nivel de representación. Tenemos una de las bancadas más grandes del oficialismo, al presidente más joven en nuestra historia y al político mejor evaluado, como Tomás Vodanovic. Por lo tanto, creo que efectivamente hay algunos a los que esto les ha incomodado”.

En cuanto a los momentos de crisis, subrayó que “es importante que sean enfrentados con unidad y velando por el bien común de la población”.

Finalmente, sostuvo: “Creemos que el ministro Pardow hizo un muy buen trabajo, logró avanzar en el hidrógeno verde y en un montón de temas, pero también creemos que hoy día se requieren mayores señales; la gente pide que haya un mayor nivel de responsabilidad política”.