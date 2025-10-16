Ministro Diego Pardow renuncia en medio de escándalo por error en cálculo de tarifas de luz

El presidente Boric nombró a Álvaro García como biministro del Ministerio de Economía y del Ministerio de Energía. La Comisión Nacional de Energía publicó un informe que reveló un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de luz.

El ministro de Energía, Diego Pardow, renunció al cargo en medio de la polémica por el cobro en las cuentas de luz.

La decisión fue dada a conocer por Presidencia en un comunicado, el cual señala que “el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo. El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardow”.

Además, se informó que el mandatario nombró Álvaro García como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

“García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley”, añadieron.

El caso salió a la luz luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) informara que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de luz.

“Existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”, señaló el organismo, apuntando a la existencia de “diferencias de facturación”.