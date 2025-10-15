Comisión Nacional de Energía detecta error en las cuentas de luz: “El IPC se aplicó dos veces”, explica experto

El académico de la USACH, Humberto Verdejo, señaló que los decretos de normalización tarifaria se publicaron sin la toma de razón de la Contraloría. Por tanto, destacó que la comisión haya detectado el error de la aplicación de las tarifas de las cuentas de la luz.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió un informe técnico preliminar para la fijación de precios de la electricidad.

El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, explicó en T13 que las tarifas tienen tres componentes, y que la parte conocida corresponde al 70% de la tarifa.

“Entonces este informe es preliminar, falta el informe definitivo y después el decreto, que debe comenzar a regir a partir del 1 de enero de 2026”, aclaró.

Asimismo, detalló que, según las predicciones, esperaban un leve incremento para el primer semestre del próximo año; sin embargo, en algunas comunas habrá una disminución de precios a partir de inicios de 2026.

“El motivo nace de una publicación establecida en el documento, donde se corrige la metodología utilizada para aplicar el IPC en los saldos pendientes, producto de los mecanismos de congelamiento de las tarifas. De acuerdo con el informe técnico preliminar de la CNE, el IPC se aplicó dos veces, lo que generó que las tarifas subieran más de lo que debían. Este informe establece una corrección a la baja producto de ese cobro adicional implementado en semestres anteriores”, explicó.

Consultado sobre el cobro adicional, Verdejo señaló: “Es correcto. Dentro de lo que establece la Comisión en este informe técnico preliminar aparece una corrección en cómo se aplicó el IPC en la metodología de definición de precio de la energía. En términos sencillos, la comisión establece que se aplicó dos veces en los saldos pendientes”.

El informe de la CNE consignó que: “En relación con la valorización realizada de las Diferencias de Facturación, específicamente por una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional”.

¿Cuánto bajará la tarifa?

El experto aclaró que los cálculos no son iguales para todas las comunas, dado que el 70% de la tarifa depende de los contratos con suministradoras, distribuidoras y generadoras, y los contratos varían según la comuna y la distribuidora.

Por ejemplo:

Copiapó, que tuvo un incremento sostenido, tendrá una baja aproximada del 7%.

Valparaíso tendrá una disminución en torno al 6%.

“La tarifa va a bajar sobre todo para aquellas comunas que tuvieron un incremento importante producto del descongelamiento y la normalización tarifaria. Sin perjuicio de esto, hay que considerar que, de acuerdo con lo que establece la comisión, este cambio metodológico justificaría la baja de las tarifas”, reiteró.

Sin embargo, el experto aclaró que este informe preliminar se transformará en decreto a partir del 1 de enero de 2026, momento en que las tarifas deberían comenzar a regir.

Además, mencionó que aún falta la actualización del 10% de la tarifa correspondiente a transmisión, cuyo informe técnico se actualiza dos veces al año. Para el primer semestre de 2026 se espera un incremento en esta componente, por lo que la baja producto de la energía podría verse parcialmente compensada por el aumento en transmisión.

Finalmente, sobre el error de cálculo, Verdejo destacó que es importante prestar atención a este tipo de situaciones, que son delicadas. Agregó que los decretos de normalización tarifaria se publicaron sin la toma de razón de la Contraloría General de la República (CGR), el último filtro de revisión.

“En definitiva, es una buena noticia que la comisión haya detectado la situación, la haya regularizado y que este cambio metodológico se transforme en un beneficio para la gente”.