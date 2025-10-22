Bancadas de oposición confirman acusación constitucional contra Diego Pardow tras escándalo por cuentas de luz

La UDI, RN, Evópoli, Demócratas, Republicanos, Amarillos, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario argumentaron que existió por parte de Pardow una "vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado". El país "exige que quienes permitieron este abuso respondan como corresponde", dijeron.

Las bancadas de partidos de oposición confirmaron la presentación de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

Y es que a pesar de que Pardow dejó el Gobierno la semana pasada luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló un error en el cálculo de las cuentas de luz, esta semana surgió un nuevo antecedente.

La empresa transmisora Transelec informó que aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.

De ese modo, los parlamentarios argumentaron que “el alza injustificada y desproporcionada en las cuentas de la luz, que ha afectado a millones de chilenos durante los últimos dos años, tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del exministro de Energía, Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al no adoptar las medidas necesarias para corregir oportunamente esta grave situación”.

El documento fue firmado por Henry Leal, jefe de la Bancada UDI; Frank Sauerbaum, jefe de la Bancada RN; Joanna Pérez, jefa de la Bancada Demócratas; Francisco Undurraga, jefe de la Bancada Evópoli; Juan Irarrázaval, jefe de la Bancada Republicanos; Andrés Jouannet, presidente Amarillos por Chile; Cristián Labbé, Jefe de la Bancada Partido Nacional Libertario; y Roberto Arroyo, Partido Social Cristiano.

Respecto a la autodenuncia realizada por Transelec, aseguran que el gobierno “tuvo acceso a esta información hace más de un año”, lo que “evidencia un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscaban sucederlos en el poder”.

El cobro inexacto de las tarifas del suministro eléctrico “no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo”, dijeron.

“Esta conducta irresponsable e incompetente no solo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado”, argumentaron los parlamentarios de oposición.

De ese modo, y teniendo en cuenta los antecedentes revelados más recientemente, “como bancadas de oposición hemos resuelto presentar -de manera indeclinable y en el más breve plazo posible- una acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow, con el propósito de que asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos”.

“Nuestro país no solo requiere de respuestas claras y soluciones rápidas y efectivas que permitan reintegrar cada peso cobrado en exceso, sino que también exige que quienes permitieron este abuso respondan como corresponde. El daño que se ha provocado a la población es incalculable y el principal responsable es el Gobierno”, cerraron.