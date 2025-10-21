Gobierno anuncia acuerdo con empresa transmisora para restituir cobros adicionales en las cuentas de luz

"Hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo", indicó el biministro de Energía y Economía, Álvaro García.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, anunció un acuerdo con la empresa transmisora Transelec para la restitución de cobros adicionales realizados en las cuentas de luz.

La situación fue revelada esta semana, donde se indicó que la empresa aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.

Esta situación se suma a lo dado a conocer por la Comisión Nacional de Economía (CNE), que detectó un error metodológico en el cálculo de las cuentas de luz. De acuerdo a estimaciones de las autoridades, los montos ascenderían a $115 millones de dólares.

De ese modo, el ministro García indicó lo de Transelec es “una situación similar a lo ocurrido estos últimos días con las empresas generadoras. Hemos comprobado que una empresa transmisora en particular también realizó un cobro adicional al que correspondía”.

“La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo”, añadió.

La propuesta del Ejecutivo es que los montos cobrados en exceso se vean reflejados en las boletas de electricidad a partir de enero de 2026.

“Tenemos dos meses entre medio, por lo que, debemos ser capaces de construir un acuerdo y buscar el instrumento regulatorio que nos permita hacerlo con una enorme agilidad”, afirmó el biministro.

Con esta solución se busca que las familias puedan recibir “en el próximo decreto tarifario y sin demoras los montos cobrados en exceso en las cuentas de electricidad tras la errónea contabilización de los activos por parte de la empresa Transelec”.