Sauerbaum y la reevaluación de eventual AC contra Pardow: “Fue designado por ser cercano a Boric. Eso es también corrupción”

El jefe de bancada de Renovación Nacional abordó la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. Además, cuestionó su nombramiento y proyectó el escenario presidencial para Chile Vamos.

En medio de las repercusiones políticas por el caso Transelec y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la empresa eléctrica, el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), confirmó que ya existen conversaciones con otros partidos opositores para evaluar una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

El tema se suma al escándalo provocado por el error detectado en las cuentas eléctricas —donde la Comisión Nacional de Energía (CNE) descubrió que se aplicó doblemente el IPC en ciertos tramos tarifarios. La polémica

“Hemos conversado con los jefes de bancada de la oposición y hay un acuerdo para analizar los nuevos antecedentes que han surgido. Hay voluntad de avanzar”, afirmó Sauerbaum en entrevista con este medio.

El diputado sostuvo que el caso refleja una cadena de errores por parte del Ejecutivo, y adelantó que como bancada apoyarán la creación de una comisión investigadora para esclarecer el rol del Gobierno en el acuerdo con Transelec.

“El Gobierno se sigue equivocando. Por eso vamos a respaldar una comisión investigadora y esperaremos unos días más para recabar todos los antecedentes antes de tomar la decisión definitiva sobre una acusación constitucional contra Pardow”, explicó.

Críticas al nombramiento de Pardow: “También es un hecho de corrupción”

Sauerbaum no solo cuestionó el manejo del caso, sino también el perfil técnico del exministro. A su juicio, el principal error fue haber designado a una persona sin experiencia técnica para liderar una cartera tan compleja.

“Pardow fue designado por ser cercano al Presidente Boric, no por sus méritos técnicos. No es cualquier cargo: es una responsabilidad muy delicada que se entregó a alguien que no tenía la capacidad. Eso también es un hecho de corrupción, porque se privilegian los vínculos personales por sobre la idoneidad”, apuntó el parlamentario.

Además, criticó la falta de transparencia del Gobierno frente al acuerdo con Transelec.

“Hasta ahora no conocemos los detalles del acuerdo. Espero que al menos se nos haga una comunicación oficial para entender qué se pactó y cómo se llegó a eso”, añadió.

Escenario presidencial: Matthei y Kast en el horizonte

Consultado sobre el panorama presidencial al interior de la derecha, Sauerbaum valoró la opción de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, como una figura capaz de ampliar el electorado hacia el centro.

“Con Evelyn tenemos la opción de crecer hacia el centro político y construir un gobierno lo más mayoritario posible. Es lo que necesita Chile: acuerdos y gobernabilidad”, comentó.

En contraste, mostró distancia con el liderazgo de José Antonio Kast y su estilo político.

“Vemos en la candidatura de Kast una dificultad para entenderse, para dialogar y aceptar las diferencias. Eso quedó demostrado durante el proceso constituyente”, señaló, aludiendo al fallido proyecto constitucional impulsado por la derecha más dura.

La oposición, aseguró Sauerbaum, tiene un deber de unidad, pero también de responsabilidad al momento de elegir liderazgos con proyección nacional: “No podemos caer en maximalismos ni en trincheras ideológicas. Chile necesita soluciones, no más polarización”.