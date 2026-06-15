Jarry sale del top 200 por primera vez desde 2021: Así quedaron los chilenos en el ranking ATP

La ATP actualizó este lunes su ranking semanal, en el inicio de la temporada de césped que tendrá como gran cita Wimbledon, y el listado dejó novedades importantes para los tenistas chilenos.
Alejandro Tabilo se mantuvo en el puesto 31 y continúa como la primera raqueta nacional por amplio margen.
La situación más compleja la vivió Nicolás Jarry, quien cayó 15 lugares y quedó en el casillero 204, saliendo del top 200 por primera vez desde 2021.
Jarry cae en el ranking y no jugará en césped
El retroceso de Jarry llega en una semana clave para el circuito, con el comienzo de los torneos sobre pasto rumbo a Wimbledon.
Sin embargo, el chileno ya anunció que no disputará esta parte de la temporada, por lo que podría seguir perdiendo terreno en las próximas actualizaciones del ranking.
En tanto, Cristian Garin también bajó posiciones, aunque con una caída menos pronunciada: pasó del puesto 113 al 119.
Tomás Barrios, por su parte, subió un lugar y quedó ubicado en el casillero 137.
Así quedaron los chilenos en el ranking ATP
- 31°: Alejandro Tabilo.
- 119°: Cristian Garin.
- 137°: Tomás Barrios.
- 204°: Nicolás Jarry.
- 317°: Matías Soto.
- 651°: Nicolás Villalón.
- 670°: Daniel Núñez.
- 731°: Benjamín Torrealba.
- 979°: Bastián Malla.
- 1054°: Nicolás Bruna.
El chileno con el mayor ascenso de la semana fue Nicolás Villalón, quien avanzó 28 puestos hasta ubicarse en el lugar 651.
Los mejores del mundo
En la parte alta del ranking no hubo mayores cambios. Jannik Sinner sigue como número uno del mundo, seguido por Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.
El top 10 lo completan Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Flavio Cobolli.
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