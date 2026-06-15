Bolsa chilena salta sobre los 11.100 puntos tras anuncio de acuerdo entre EE.UU. e Irán

La Bolsa de Santiago abrió la semana con una fuerte alza, luego del anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que impulsó el apetito por riesgo en los mercados globales y presionó a la baja los precios de la energía.

De acuerdo con Diario Financiero, el S&P IPSA subía 1,7% en los primeros negocios de este lunes, hasta alcanzar los 11.111,04 puntos.

El avance se suma al positivo desempeño de la semana pasada, cuando el selectivo local anotó su mejor registro semanal desde 2022, en medio de expectativas por un eventual entendimiento diplomático en Medio Oriente.

Latam lidera las alzas en la apertura

Entre las acciones más destacadas de la jornada apareció Latam Airlines, que encabezaba por amplio margen los avances del mercado local, con un salto de 5,9%.

El desempeño de la aerolínea se da en un contexto de fuerte baja del petróleo, factor relevante para el sector por su impacto en los costos operacionales.

El Brent caía 4,7% hasta los US$83,2 por barril, su menor nivel desde comienzos de marzo.

El optimismo también se reflejó en Wall Street. El Nasdaq avanzaba 2,3%, el S&P 500 ganaba 1,5% y el Dow Jones subía 1,2%.

En Europa, el Euro Stoxx 50 trepaba 1,2% y apuntaba a un nuevo récord, mientras que en Asia el japonés Nikkei cerró con un alza de 5%, marcando nuevos máximos históricos.

El anuncio también alivió las principales tasas de interés, debilitó al dólar a nivel global y favoreció a materias primas como el cobre, el oro y la plata.