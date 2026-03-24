Kast pide a la oposición no caer en “chantaje” por retirar apoyo a Bachelet: “Les pido poner a las personas en primer lugar”

El presidente comentó también que durante sus primeras semanas en el gobierno, ha observado que cuando se hace un planteamiento, "automáticamente vienen respuestas negativas sin conocer el documento, sin que haya ingresado el proyecto de ley".

Este martes, Cancillería comunicó que el gobierno de José Antonio Kast no respaldará la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a Secretaría General de las Naciones Unidas.

Más tarde, la exmandataria confirmó que continuará con su candidatura junto al patrocinio de Brasil y México.

Desde Puerto Montt, Kast dijo en un punto de prensa que le comunicó su decisión a Bachelet en su reunión en La Moneda el viernes pasado y aprovechó la instancia para pedir a la oposición que no recurra al “chantaje” por retirar el apoyo a la expresidenta.

“Nosotros seguimos en la misma línea, Chile primero, y esperamos que la oposición también ponga a Chile en primer lugar. Hoy hay proyectos que son muy necesarios, que requieren una urgencia distinta quizás a otras, porque nos hemos enfrentado a esta situación del combustible, y lo que estamos planteando ahora en concreto son medidas paliativas para el alza de los combustibles, y estoy seguro de que en eso vamos a tener el apoyo de ellos”, aseveró.

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Asimismo, abordó la tramitación de proyectos con foco en seguridad pública y cómo espera que sea la postura de la oposición: “Entiendo que hay algunos parlamentarios que en el tema de la macrozona sur, tienen una mirada distinta de cómo enfrentar la violencia que se vive en la región”.

“Es legítimo que la manifiesten, pero nosotros como gobierno vamos a seguir planteando los proyectos de ley y estaremos ahí disponibles para acoger las consultas que ellos tengan, abrir espacio para las discusiones”, agregó.

El presidente también dijo que “no veo a alguien que pudiera tener algún obstáculo para que avancemos en el tema de las listas de espera en salud. No veo discusión respecto del tema de seguridad, del escudo fronterizo; son temas que a todos nos interesan, y cada uno tendrá que hacerse responsable de sus votaciones“.

En esa línea, apuntó a que durante sus primeras semanas en el gobierno, ha observado que cuando se hace un planteamiento, “automáticamente vienen respuestas negativas sin conocer el documento, sin que haya ingresado el proyecto de ley”.

“Les pedimos que primero reciban los proyectos de ley, los analicen, los estudien y después manifiesten todas las opiniones que tengan y, finalmente, tenemos que votar. Pero lo que no podemos hacer es estar sujetos a una especie de chantaje, de que si uno no hace esto, el resultado va a ser este otro”, cerró.