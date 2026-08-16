La dura advertencia de Roberto Izikson (Cadem) por desempeño de Kast : “Si al gobierno le va mal, puede ser Parisi y Boric en segunda vuelta”

El gerente general de Cadem, Roberto Izikson, analizó en detalle los principales nudos críticos que enfrenta la administración actual. En conversación con el programa “Influyentes” de CNN Chile, el investigador profundizó en la necesidad urgente de ordenar las vocerías de La Moneda y el fuerte impacto del pesimismo económico que amenaza con definir el próximo ciclo electoral.
Para Izikson, uno de los errores no forzados del Ejecutivo radica en la falta de una vocería unificada y estructurada. Frente a un escenario donde el Gobierno ha diluido esta tarea, el cientista político fue enfático. “Este gobierno necesita volver a recuperar esa figura“, aseguró, refiriéndose a la importancia del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). “El ministro secretario general de gobierno tiene un rol mucho más allá de sólo ser el vocero. Tiene el rol de ser la conexión del gobierno con la opinión pública”, complementó el investigador.
El análisis de la encuestadora también apunta a un severo problema de gestión de expectativas frente al electorado. Según explicó el experto, “uno de los grandes problemas que ha tenido la relación del gobierno con la opinión pública es poder cumplir con las expectativas que se generaron en campaña”. En ese sentido, apuntó a las frustraciones ciudadanas derivadas de golpes de corto plazo como el alza de combustibles, advirtiendo que las crisis terminan imponiendo una agenda externa que nubla el programa original del Ejecutivo.
El estado anímico del país también marcó la pauta de la entrevista, donde el gerente general abordó los bajos niveles detectados en el Índice De Percepción De La Economía. “El problema del pesimismo hoy día está explicado por las condiciones materiales actuales que se generan por benzinazo. Además de Imacec y desempleo”, detalló Izikson, apuntando a que las autoridades han apostado a promesas de largo plazo a través de la tramitación de su mega reforma, descuidando el bolsillo inmediato de las personas.
Bajo este telón de fondo económico y de descontento generalizado, el analista proyectó el complejo tablero político de cara al futuro. Izikson afirmó que el pesimismo estructural permite que emerjan liderazgos centrados exclusivamente en apelar a los gastos inmediatos, poniendo como ejemplo a Franco Parisi. Por lo mismo, al ser consultado sobre el balotaje presidencial y las opciones de que el actual gobierno traspase la banda a una figura de su sector, fue directo: “Si al gobierno le va mal, puede ser Parisi y Boric en segunda vuelta”.
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