Diputados oficialistas y de oposición reaccionan al primer Presupuesto del Gobierno de Kast

El anuncio de la Ley de Presupuesto 2027 del Presidente José Antonio Kast en cadena nacional generó diversas reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, destacó que “este es un Presupuesto 2027 crece responsablemente un 1,5%, pero prioriza las urgencias: seguridad +9,1%, salud +4,7% y $375 mil millones adicionales en obras para generar empleo.

No se trata de gastar más por gastar. Se trata de gastar mejor: más seguridad, menos espera en salud y ayuda a la niñez, y más trabajo”.

El Presupuesto 2027 crece responsablemente un 1,5%, pero prioriza las urgencias: seguridad +9,1%, salud +4,7% y $375 mil millones adicionales en obras para generar empleo.

No se trata de gastar más por gastar. Se trata de gastar mejor: más seguridad, menos espera en salud y ayuda… pic.twitter.com/ef70M3qb34 — Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) October 1, 2026

Por su parte, el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, complementó que “este presupuesto pone primero lo que no puede esperar. En seguridad, 7 billones de pesos, es decir, un 9,1% más que el presupuesto anterior, con 1000 nuevos cupos para carabineros, el doble de recursos para la PDI contra el combate del crimen organizado”.

“En materia de empleo, 241 horas públicas en todo Chile. En inversión, más de US$35 mil millones en proyectos destrabados desde marzo. Y en salud, un 4,7% más de presupuesto pa cortar las listas de espera, para que los chilenos vuelvan a su casa tranquilos, con trabajo, y puedan ser atendidos a tiempo”, agregó.

¿Qué dijo la oposición?

Por otro lado, desde la oposición, el Frente Amplio (FA) cuestionó la propuesta del Ejecutivo y planteó que “con la economía estancada y el desempleo al alza, el Presupuesto 2027 debía estar a la altura de la emergencia. Pero con un crecimiento de apenas 1,5%, el Gobierno promete hacer más sin explicar cómo ni dónde están los recortes”.

La timonel de la colectividad, Gael Yeomans, a través de X, expuso que “el Presidente José Antonio Kast dijo que un presupuesto decide qué va primero y qué se posterga. Adelantó que seguridad crece 9,1%, salud 4,7% y niñez 4,1%.

Lo que no dice es qué áreas van a sufrir recortes con un presupuesto tan restrictivo como este. Queremos saber qué se posterga y a quién afecta”.

Desde el Partido Comunista (PC), el diputado Luis Cuello, integrante de la Comisión de Trabajo, manifestó que “Este presupuesto es engañoso, parte de la base de los recortes de la tijera de Quiroz y no responde a las necesidades de las personas. El Gobierno debe hacerse cargo de haber lanzado al desempleo a miles de chilenos a partir de una política económica que está centrada en los más ricos”.