Presidente Kast presenta Presupuesto 2027 y pide evitar “trincheras” en el Congreso: “Las urgencias de los chilenos no tienen color político”

El presidente José Antonio Kast presentó este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el primero de su administración, en una cadena nacional en la que delineó las principales prioridades de gasto del Ejecutivo para el próximo año.

“Un presupuesto no es solo una planilla de números. Es una decisión sobre qué va primero, qué se posterga y cómo se organizan los recursos de la nación, dentro de las posibilidades que tiene un gobierno”, partió señalando.

El Presidente planteó que el proyecto fue construido a partir de cuatro prioridades: crecimiento, trabajo y reconstrucción; seguridad; protección de los niños más vulnerables; y protección de los beneficios sociales.

“Por eso, este Presupuesto abordará las urgencias que los chilenos necesitan para vivir mejor. La urgencia por el crecimiento, el trabajo y la reconstrucción. La urgencia por un Chile más seguro. La urgencia por proteger a los niños más vulnerables de nuestro país. La urgencia por proteger los beneficios sociales que son correctamente entregados”, sostuvo.

Kast defendió el criterio fiscal detrás del proyecto y cuestionó el nivel de gasto y endeudamiento acumulado en los últimos años: “Hace seis meses recibimos un Estado que llevaba más de una década gastando más de lo que recibía. Es lo mismo que le pasa a una familia. Cuando el sueldo no alcanza, primero se echa mano a los ahorros, y cuando los ahorros se acaban, se pide prestado”.

🔴Presidente José Antonio Kast presenta el Presupuesto 2027: “Hace seis meses recibimos un Estado que llevaba más de una década gastando más de lo que recibía” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/kkmKbC0Miv — CNN Chile (@CNNChile) October 1, 2026

En esa línea, aseguró que “durante años se confundió gastar más con resolver más” y puso como ejemplo el costo de los intereses de la deuda. “Solo en el año 2026, un 5,3% del presupuesto se gastó en el pago de intereses de esa deuda. Cada peso que hoy pagamos en intereses es un peso que no llega a un consultorio, a un jardín infantil o a una comisaría”, señaló.

El mandatario sostuvo que, pese a ese escenario, el Ejecutivo decidió aumentar el gasto por sobre el rango que inicialmente se esperaba. “El Presupuesto 2027 crece un 1,5% respecto de este año y, al mismo tiempo, cumple con nuestro compromiso fiscal”, indicó, agregando que “se esperaba que el gasto creciera entre 0% y 1%. Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo”.

🔴Presidente José Antonio Kast: “El Presupuesto 2027 crece un 1,5% respecto de este año y, al mismo tiempo, cumple con nuestro compromiso fiscal.” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/XG7ux1lr7g — CNN Chile (@CNNChile) October 1, 2026

241 obras públicas y más recursos para reconstrucción

La primera prioridad anunciada por Kast fue el crecimiento, el empleo y la reconstrucción. Para estas áreas, el proyecto contempla $9,5 billones, lo que representa un aumento de 8,1% respecto de este año. El Presidente vinculó este énfasis con las cifras de desempleo y sostuvo que “hoy hay 980 mil personas buscando trabajo sin encontrarlo”

En este ámbito, uno de los anuncios centrales de la cadena fue la creación de una “cartera extraordinaria” de obras públicas. “Esta noche quiero anunciarles que impulsaremos una cartera extraordinaria de 241 obras públicas, en todas las regiones de Chile, pensadas para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo”, anunció.

📈 Más recursos para crecimiento, trabajo y reconstrucción respecto de este año. El Presupuesto 2027 destina $9,5 billones para impulsar estas áreas, con una cartera extraordinaria de 241 obras públicas en todas las regiones, más de $500 mil millones para reconstrucción y más de… pic.twitter.com/CLLA7UY4N7 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 1, 2026

Según explicó, se tratará de obras de conservación que utilizarán mano de obra local y cuyo inicio será adelantado: “No vamos a esperar a mitad de año: vamos a adelantar su inicio a enero, con seguimiento obra por obra”.

Kast también anunció recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por catástrofes. “La reconstrucción tiene recursos propios: más de 500 mil millones de pesos para las zonas golpeadas por catástrofes, incluido un nuevo Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo”, afirmó.

A esto sumó el primer año del Plan Habitacional, que contempla más de 166 mil subsidios, y un aumento de 23,5% en los recursos destinados a Sercotec. También señaló que los recursos para combatir incendios forestales se mantienen y que se adelantará el trabajo para la próxima temporada.

Seguridad: $7 billones y nuevos cupos para Carabineros

En materia de seguridad, el Gobierno contempla $7 billones, un 9,1% más que este año. “En agosto les presenté nuestra agenda contra el crimen organizado. Una agenda sin recursos es solo un discurso. Este presupuesto la financia”, sostuvo el presidente en la cadena nacional.

🛡 Más recursos para seguridad respecto de este año. El Presupuesto 2027 destina $7 billones para fortalecer el trabajo en las calles,

fronteras y cárceles: financia 1.000 nuevos cupos en Carabineros, duplica los recursos de los equipos de la PDI contra el crimen organizado en… pic.twitter.com/m0MNw4qszk — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 1, 2026

Entre las medidas anunciadas se encuentra el financiamiento de mil nuevos cupos en Carabineros y la capacidad para formar a más de 3.200 nuevos alumnos, además de recursos para chalecos antibalas, cámaras corporales y cinco nuevos cuarteles.

“La PDI duplica los recursos de sus equipos contra el crimen organizado en los barrios”, afirmó Kast, quien también señaló que Gendarmería tendrá un crecimiento “casi del 18%” para implementar el Plan de Infraestructura Carcelaria y reforzar el control en los recintos penitenciarios. El Servicio de Migraciones, en tanto, tendrá un aumento de un tercio.

Niños, pensiones y educación

El tercer eje estuvo concentrado en niños y adolescentes, con un presupuesto de $2,5 billones, un 4,1% más que este año. El Presidente destacó especialmente los recursos destinados a menores en situación de mayor vulnerabilidad y a víctimas de delitos o vulneraciones graves.

“El fondo que apoya el desarrollo de niños con mayores riesgos crece un 165%. Las ayudas técnicas para niños con discapacidad, como sillas de ruedas, andadores y otros, se duplican”, señaló, abordando también la situación de quienes esperan atención tras sufrir maltrato grave o abuso: “un Estado que deja a un niño abusado en una lista de espera no está cumpliendo su tarea más básica”, agregó Kast, quien anunció un aumento de 19,3% para los programas de reparación y de 24,1% para el trabajo con las familias.

👧👦 4,1% más recursos para niñez respecto de este año. El Presupuesto 2027 destina $2,5 billones para llegar antes y proteger mejor a los niños: aumenta en 165% el fondo que apoya el desarrollo de quienes enfrentan mayores riesgos y duplica las ayudas técnicas para niños con… pic.twitter.com/9DiJqy5fV2 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 1, 2026

La cuarta prioridad corresponde a los beneficios sociales. En este punto, el Presidente aseguró que el proyecto mantendrá las prestaciones que actualmente garantiza la ley y destacó especialmente los recursos destinados a la Pensión Garantizada Universal: “La Pensión Garantizada Universal tendrá 7 billones de pesos para más de 2,2 millones de personas mayores”.

En educación, Kast anunció un presupuesto de $17,3 billones y señaló que estos recursos permitirán mantener la educación de más de 3,5 millones de estudiantes, el apoyo a 2,2 millones de niños y jóvenes y la alimentación escolar para 1,8 millones de niños. También aseguró que “se mantiene la gratuidad para más de 600 mil estudiantes” y que aumentarán las becas.

Salud y ahorro de recursos del Estado

En salud, el presupuesto crecerá 4,7%. El presidente sostuvo que el objetivo no será únicamente aumentar los recursos, sino utilizarlos para reducir los tiempos de espera y mejorar la gestión de la red. “No se trata solo de poner más recursos, sino de que esos recursos se conviertan en atención a tiempo”, afirmó.

Entre las medidas planteadas mencionó una mayor compra de atenciones a clínicas, inversión en hospitales de mayor complejidad y mayores recursos para consultorios, Cesfam y postas: “Vamos a ordenar la red. Fonasa va a comprar mejor, exigiendo calidad, rapidez y buen precio”, señaló Kast.

Además, anunció que se impulsará “una canasta esencial de medicamentos, para que las familias gasten menos de su bolsillo”, junto con una ficha clínica compartida entre la red pública y privada y el uso de inteligencia artificial para determinar qué pacientes requieren atención prioritaria. “Porque nadie debería enfermarse más mientras espera en una lista”, sostuvo.

Hacia el final de su intervención, Kast puso el foco en los gastos que, según señaló, pueden reducirse mediante una mejor gestión del Estado. “El Estado pagó más de $8 mil millones por sobre el precio de mercado en compras por convenio marco. Solo ajustando los arriendos de oficinas públicas a lo que vale el mercado, podemos ahorrar hasta 5 mil millones al año”, afirmó.

El proyecto deberá iniciar ahora su tramitación en el Congreso, instancia a la que el Presidente pidió centrar la discusión en las prioridades planteadas. “Los parlamentarios tienen 60 días para discutir este presupuesto. Les pido que el debate sea exigente, pero que no sea desde una trinchera (…). Las urgencias de los chilenos, la urgencia de volver a vivir mejor, no tienen color político”, agregó Kast.

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