“Los vientos en contra han sido fuertes, mi candidatura no fue del agrado de todos”: Michelle Bachelet aborda el retiro de su postulación a la ONU

Durante la noche de este miércoles, la expresidenta Michelle Bachelet entregó un discurso en el Teatro Municipal de La Pintana, en el marco del homenaje realizado tras el retiro de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Sabíamos que la candidatura era difícil, pero las cosas en mi vida nunca han sido fáciles“, subrayó.

La exmandataria expresó que las cosas son complejas para las mujeres en el mundo. Sin embargo, no estaba dispuesta a abandonar sus valores y principios respecto de la democracia, igualdad, justicia, derechos sexuales y reproductivos, y el respeto a los derechos humanos.

“Son principios que lamentablemente hoy están siendo cuestionados en muchas partes del mundo. Los vientos en contra han sido fuertes, mi candidatura no fue del agrado de todos”, afirmó, y remarcó: “Si incomodo porque creo en la democracia, en el multilateralismo y la cooperación internacional, porque los problemas son comunes y ningún país va a resolverlos solo, porque defiendo el derecho de las mujeres y los derechos humanos. La verdad es que es un tremendo honor que me hayan vetado por eso”.

En esa línea, expresó que los “principios no se tranzan por un cargo” y agradeció el apoyo del expresidente Gabriel Boric, además de México y Brasil, que respaldaron su postulación. “Compartimos convicciones profundas, creemos en el multilateralismo, creemos en la democracia y en la paz, también que es tiempo de que una mujer latinoamericana lidere Naciones Unidas”, destacó.

Por otro lado, se refirió a la situación del país y sostuvo que se enfrentan momentos complejos en relación con la inseguridad, el crimen organizado y el desempleo. Además, llamó al encuentro y al diálogo.