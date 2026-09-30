“Ha enfrentado durante su trayectoria ataques arteros” y “nunca la han podido tumbar”: La férrea defensa de Gabriel Boric al legado de Michelle Bachelet

Durante la noche de este miércoles, el expresidente Gabriel Boric, en el marco del denominado “Bacheletazo”, realizado en el Teatro Municipal de La Pintana, destacó el legado de la exjefa de Estado Michelle Bachelet y también compartió una autocrítica sobre las críticas que deslizó cuando era dirigente estudiantil y diputado.

El militante del Frente Amplio (FA), al inicio de su intervención, realizó un recorrido por la vida de la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y destacó que en diversos momentos ha enfrentado diversas críticas.

“Yo también en mi época de dirigente estudiantil y durante mi primer periodo de diputado fui crítico de Bachelet, ¿por qué ser parte entonces de este homenaje a alguien a quien criticamos? (Porque) una de las muchas virtudes de la expresidenta es que no guarda rencor, pero les aseguro que no olvida”, afirmó.

En esa línea, destacó que “su generosidad con nuestra generación ha sido clave en el encuentro de mundos políticos que ayer fueron adversarios“, por tanto, remarcó que su rol ha sido clave para “limar las diferencias y acercar posiciones”, con el fin de construir un país más justo.

“El rol de la presidenta Bachelet en el progresismo es invaluable”, dijo.

Boric relevó la resiliencia de Bachelet y también cuestionó a sus detractores.

“Michelle Bachelet ha enfrentado durante su trayectoria ataques arteros, que no se fundan en las responsabilidades que ha ejercido”, enfatizó, y remarcó que, pese a los constantes ninguneos, “nunca la han podido tumbar“.

Finalmente, se refirió al contexto que Bachelet debió enfrentar durante su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Según Boric, fue “en un momento donde el mundo que conocimos está en una profunda crisis”, en el cual “el diálogo de los países está botado a la basura por algunas potencias, en particular por Estados Unidos”.

En ese sentido, valoró que Bachelet, “sabiendo que se exponía al veto de EE.UU., decidió presentarse igualmente porque sabía que era algo que valía la pena defender, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos, y el diálogo debe ir sobre la guerra”.