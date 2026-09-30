Alcalde de Estación Central cuestiona dichos de biministro De Grange por tramo del Melitrén: “Usted está faltando a la verdad”

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, respondió a las palabras del biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, acerca de la paralización del proyecto del tren Melipilla-Estación Central.

Fue el pasado 17 de septiembre cuando la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) declaró desierta la licitación de dicho segmento, anunciando que los esfuerzos estarían en los tramos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que actualmente están en ejecución.

Tras ello, el biministro De Grange, en Tolerancia Cero, defendió que “la parte importante del proyecto es la que estamos avanzando con sentido de urgencia” y agregó que “la gran mayoría de usuarios no tiene como destino Estación Central“.

A sus palabras se suma que, en conversación con Radio Biobío, el secretario de Estado afirmó que el municipio de Estación Central habría exigido una compensación de $65 millones de dólares, lo que hizo el tramo inviable.

El jefe comunal aludido respondió los dichos del biministro y acusó que de Grange “está faltando la verdad“.

“Nunca hemos solicitado alguna compensación, solo estamos cobrando lo que la ley y nuestra ordenanza nos obligan a cobrar, que en ningún caso corresponde a un monto de esa envergadura”, explicó.

En esta misma línea, señaló que “si requieren alguna rebaja, deben presentar el proyecto definitivo que pretenden realizar, tal como se acordó en reuniones con EFE, de manera de exponerlo a nuestro Concejo Municipal, órgano colegiado, que debe decidir si se realiza una eventual rebaja”.

“Usted debe saber que todo proyecto que busca financiamiento público debe incorporar en su diseño todos los costos asociados a su implementación, incluyendo costo de materiales, mano de obra y, en este caso, el pago de los permisos municipales que la ley establece. ¿Cómo obtuvo aprobación este proyecto si no contemplaba estos costos? ¿Por qué dice que este es un costo que no estaba contemplado si debiese ser parte del diseño original del proyecto? ¿Cómo es que obtuvo su certificado de rentabilidad social entonces?”, añadió.

De todas formas, el líder comunal apuntó que “desde Estación Central estamos abiertos a dialogar, avanzar y conocer en su totalidad el proyecto con el objetivo de revisar los impactos para nuestros vecinos y buscar soluciones que permitan darle viabilidad, respondiendo al rol estratégico que tiene la comuna para la región y para la implementación de esta obra”.

“Si usted reafirma que no corresponde dialogar, confirma que sus opiniones no son más que una excusa para no realizar este tramo, buscando responsabilizar a otros de su falta de voluntad política y la del presidente Kast”, cerró.