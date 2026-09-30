Seremi de Salud confirma 34 casos de rabia en murciélagos en 21 comunas de la Región Metropolitana en lo que va del 2026

Este miércoles, la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, informó 34 casos de murciélagos portadores de rabia en 21 comunas de la región, por lo que se mantiene activo un despliegue de vigilancia epidemiológica, prevención y control de rabia en animales.
La información llega luego de un operativo de vacunación a mascotas realizado tras el hallazgo de un murciélago con rabia ubicado en el barrio Lastarria.
Venegas detalló que la Seremi de Salud de la RM ha vacunado a más de 2.200 mascotas de perifocos de casos de rabia de murciélagos.
“Todos los casos de rabia animal diagnosticada por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) son investigados por la Seremi de Salud para detectar contactos humanos y animales con los ejemplares positivos, complementadas con vacunación antirrábica animal y otras acciones de control integradas con municipios, centros de salud locales y juntas de vecinos”, agregó.
El representante de la OPS/OMS en Chile, Giovanni Escalante, y la directora de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián, Cintya Borroni, manifestaron la importancia de las vacunaciones antirrábicas en mascotas e hicieron un llamado a estar atentos a las campañas que ofrecen municipalidades, la Seremi y el Ministerio de Salud.
“Chile ha sido validado con la certificación de eliminación de la transmisión de rabia humana por canes, por perros. Este es un logro mundial, ya que es uno de los tres primeros países que ha logrado en el mundo este tipo de certificación”, señaló Escalante.
Asimismo, Borroni complementó que “la prevención y la tenencia responsable son esenciales para resguardar tanto la salud animal como la de las personas”.
Medidas de prevención
Desde la Seremi, entregaron consejos como medida cautelar:
- Mantén a tus mascotas con la vacuna antirrábica al día.
- Sella aperturas del techo de las viviendas.
- Si encuentras un ejemplar en tu hogar, evita el contacto directo con el animal y llama al Fono Salud Responde, 800 360 77 77.
- En caso de ser mordido o arañado por un animal con sospecha de rabia, concurre inmediatamente a un centro de atención de salud.
- La atención médica y vacunación antirrábica es gratuita en el sector público.
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