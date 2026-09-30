Mariano Fernández, excanciller, por caída de la candidatura de Bachelet a la ONU: “No tenía por qué pagar el error de Gabriel Boric”

El exministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Mariano Fernández, abordó el retiro de la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Esto, en el marco del denominado “Bacheletazo”, que se está realizando a esta hora en la comuna de La Pintana y que ha reunido a diferentes figuras del progresismo.

“Estamos en una manifestación de solidaridad, de homenaje a la presidenta Bachelet por una trayectoria irreprochable”, destacó Fernández.

Sobre el rol de Bachelet y Gabriel Boric, planteó que, al igual que otros exmandatarios que los han precedido, seguirán activos en el debate político.

Consultado por la prensa sobre el análisis que tiene respecto de los sucesos que ocurrieron con la postulación de la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó: “Hubo falta de visión de Estado del Presidente José Antonio Kast con respecto a la candidatura de Bachelet. Yo tengo una opinión bastante clara. Creo que si Chile no le hubiera retirado el apoyo, habríamos estado muy cerca de ganar”.

Por otro lado, también sostuvo que el expresidente Boric tiene una responsabilidad importante. “No tenía por qué pagar Bachelet el error de Boric”, manifestó.

Cabe recordar que, en el último año de su mandato, el exmandatario Gabriel Boric nominó a Bachelet en la Asamblea General de las Naciones Unidas, consiguiendo el apoyo de México y Brasil. No obstante, una vez que asumió la administración de José Antonio Kast, se retiró el apoyo.

Con información de Francisca Cárdenas, periodista de CNN Chile.