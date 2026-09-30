Seremi de Economía de O’Higgins renuncia a su cargo: Es la tercera autoridad en dejar el Gobierno este miércoles

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo informó este miércoles la renuncia del seremi de Economía de la región de O’Higgins, Juan Carlos Meléndez.
En su reemplazo, desde la cartera indicaron que ya fue designado Sebastián Vargas Ibaceta, quien asumirá el cargo a partir del 1 de octubre.
Vargas es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y cuenta con un magíster en Administración de Empresas Silvoagropecuarias de la misma institución.
Las autoridades del Ministerio de Economía, mediante un comunicado, valoraron la gestión de Meléndez en la región y le desearon a Vargas el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones.
Cabe recordar que durante la mañana de este miércoles, se confirmó la salida de otros dos seremis de la región Metropolitana. Concretamente, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Kattia Durán, y el seremi de Vivienda, Sebastián Norambuena.
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