Producción de cobre cae a su nivel más bajo en más de 15 años

La producción de cobre en Chile registró en agosto su peor mes en más de 15 años, según cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El país produjo 369.500 toneladas métricas, una caída de 13% respecto de igual mes de 2025 y de 8% frente a julio, cuando se habían elaborado 403.424 toneladas.

Se trata del nivel mensual más bajo desde febrero de 2011, según datos de Cochilco. El siguiente registro más bajo de la serie histórica data de febrero de 2005, lo que confirma que agosto de 2026 se ubica entre los meses más débiles de las últimas dos décadas.

Producción cae a niveles no vistos desde 2011

Esa comparación con 2011 no es casual. Según la base de datos del Anuario de Estadísticas del Cobre de Cochilco, ese año cerró con una producción anual de mina de 5.262,9 mil toneladas, uno de los niveles más bajos de todo el período 2005-2025, solo por sobre 2023, con 5.250,4 mil toneladas, el mínimo histórico de la serie, y cerca del resultado de 2022, con 5.330,5 mil toneladas.

El resultado también quedó por debajo del mínimo que el propio 2026 había marcado hasta ahora. En febrero, la producción había caído a 378.264 toneladas, cifra que en ese momento ya representaba el nivel más bajo desde marzo de 2017, cuando una huelga paralizó la mina Escondida, operada por BHP.

Agosto quedó casi nueve mil toneladas por debajo de ese registro, sin que esta vez existiera un conflicto laboral de esa magnitud de por medio.

El INE atribuyó la caída principalmente a los efectos del temporal registrado en julio, que interrumpió la continuidad operativa de varias faenas del norte del país y cuyas consecuencias se extendieron hasta agosto, además de menores leyes de mineral en operaciones relevantes, lo que implica una menor concentración de cobre en el material extraído y procesado.

El golpe se reflejó con fuerza en el indicador industrial general. El Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 5,7% interanual en agosto, arrastrado principalmente por el retroceso de la minería metálica, que registró una baja de 16,9%, su mayor caída en más de nueve años.

Ese resultado profundizó el deterioro que ya se había observado en julio, cuando el índice minero había caído 7,2% interanual.

Codelco y Escondida acumulan retrocesos

El deterioro venía de arrastre. Entre enero y julio, último período con detalle completo por empresa, la producción acumulada cayó 9,4%, hasta 731.700 toneladas, frente a las 807.200 de igual lapso de 2025.

La producción total de Codelco, que incluye su participación en El Abra, Quebrada Blanca y Anglo American Sur, llegó a 347.700 toneladas, un retroceso de 7,8%. Entre sus divisiones, El Teniente registró la mayor caída del período, de 26,5%, al pasar de 202.600 a 148.900 toneladas, mientras Andina y Salvador subieron 9,3% y 5,4%, respectivamente.

Entre las operaciones privadas, Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, acumuló una caída de 9,3% hasta julio, al pasar de 794.900 a 721.400 toneladas. Centinela (Óxidos) mostró el segundo mayor desplome del listado, con -22,2%, mientras que Quebrada Blanca fue la faena con mejor desempeño relativo, con un alza de 16,8%. Con esos resultados, la producción nacional acumuló siete meses consecutivos de caída interanual hacia julio.

Ese deterioro llevó a Cochilco a proyectar en agosto que la producción cerrará 2026 en 5,27 millones de toneladas, una caída de 2,6% respecto del año anterior, según su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre del segundo trimestre.