Bancada RN solicita realizar un homenaje al Team Chile en la Cámara de Diputados por su desempeño en los Juegos Suramericanos 2026

La bancada de Renovación Nacional (RN) solicitó al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, realizar un homenaje al Team Chile luego de su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La petición ocurre luego de que la delegación nacional finalizara con 179 medallas en total: 49 de oro, 58 de plata y 68 de bronce, quedando en el cuarto lugar del medallero general, siendo superada solo por Brasil, Argentina y Colombia, respectivamente.

La iniciativa fue impulsada por el jefe de bancada de Diputados de RN, Diego Schalper, y el subjefe Eduardo Durán, junto al diputado e integrante de la comisión de Deportes, Carlos Chandía, quienes destacaron la participación de los representantes del país en estos juegos. Ahora, el homenaje deberá ser evaluado por la Cámara Baja para su realización.

“Detrás de cada medalla hay años de esfuerzo, disciplina, perseverancia y sacrificio. Por eso creemos que el Team Chile merece un reconocimiento de la Cámara de Diputados, no solamente por los resultados obtenidos, sino por lo que representa para miles de niños y jóvenes que ven en nuestros deportistas un ejemplo de que con trabajo y constancia es posible alcanzar grandes metas”, destacó Schalper, asegurando que el homenaje va más allá de las medallas obtenidas.

Asimismo, el diputado Durán agregó que “Chile debe celebrar a sus deportistas y reconocer el enorme esfuerzo que hay detrás de cada logro. Une, inspira y entrega valores que necesitamos fortalecer como sociedad”, por lo que insistió en la importancia de realizar este acto conmemorativo.

Chandía concluyó que “como integrante de la Comisión de Deportes, creo que tenemos el deber de reconocer a nuestros deportistas y poner en valor todo lo que hay detrás de cada una de estas medallas. (…) Este homenaje es una forma de decirles gracias y, al mismo tiempo, de transmitirles a nuestros niños y jóvenes que el deporte es una herramienta fundamental”, reiterando el trabajo detrás de quienes representan al país en el deporte.