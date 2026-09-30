Camila Vallejo (PC) defiende legado de Bachelet y descarta que Boric tenga responsabilidad en la caída de su candidatura a la ONU: “Chile se perdió una tremenda oportunidad por un gesto hostil del actual presidente”

La exministra Camila Vallejo se refirió a la trayectoria política de la expresidenta Michelle Bachelet y también abordó la contingencia política.

Esto, en el marco del denominado “Bacheletazo”, que se está realizando a esta hora en la comuna de La Pintana y que ha reunido a diferentes figuras del progresismo. La exvocera de Gobierno de Gabriel Boric destacó el legado de la expresidenta Michelle Bachelet, como la gratuidad, Chile Crece Contigo y su reforma tributaria. Esta última, afirmó, “ha sido muy golpeada por la derecha, porque saben que con ella pudimos avanzar también en recaudar más para el Estado, desde los que tienen más, cuestión que nunca le ha gustado a la derecha, y por eso también quieren deslegitimar esa parte del legado”.

Además, destacó la experiencia internacional que ha acumulado durante estos últimos años y también cuestionó a la administración de José Antonio Kast por quitar el respaldo a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Es incuestionable su trayectoria, su compromiso democrático y, además, su trayectoria internacional. Chile se perdió una tremenda oportunidad por mezquindad, por un gesto hostil del actual presidente de Chile en no respaldar su candidatura. Y, además, terminando con una tradición de política de Estado que era bien reconocida en Chile, o sea, cambios de gobierno, cambios de colores políticos, y, sin embargo, continuamos con una política de Estado independientemente de las posiciones ideológicas, y eso se rompió, lamentablemente, con el actual gobierno”, manifestó.

A su juicio, estos hechos se deben a que la administración de José Antonio Kast está más alineada a la denominada “Doctrina Monroe” y a la visión de Donald Trump respecto de la política internacional, que aboga más por el unilateralismo que por el multilateralismo.

“Y claramente, Michelle Bachelet representaba el multilateralismo contra el unilateralismo, la promoción de los derechos humanos, del respeto a la soberanía de los pueblos y las naciones, pues, sobre esa doctrina. Creo que esa decisión, lamentablemente, del Presidente José Antonio Kast, que no solamente rompe con la tradición diplomática de nuestro país, sino que demuestra que esa decisión responde más a un alineamiento ideológico con los intereses de Estados Unidos, más que un respeto a los principios que ordenaron nuestra convivencia en el mundo con las distintas naciones”, complementó.

Consultada por los dichos del excanciller Mariano Fernández, quien planteó que en la postulación de Bachelet “no tenía por qué pagar Bachelet el error de Boric”, la militante del Partido Comunista (PC) señaló: “Creo que reducir esta conversación a eso es no ver lo que está en la geopolítica, lo que está pasando a nivel mundial”.

“Y los mismos excancilleres han dicho claramente que esto fue un gesto hostil que debilitó las posibilidades de la candidatura de la expresidenta. Incluso, generó dudas en los propios países que estaban interesados en poder respaldarla, en que el propio Estado, en el que ella fue presidenta, le haya quitado el respaldo, generó, evidentemente, un daño. Y eso es tener dos dedos de frente para darse cuenta de aquello”.