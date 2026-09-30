Ministerio de Justicia firma decretos para el cese de 35 notarios y conservadores mayores de 75 años

Este martes, el Ministerio de Justicia formalizó el cese de funciones de 35 notarios, conservadores y archiveros que superan los 75 años, en el marco de la entrada en vigencia de la nueva normativa que establece un límite de edad para ejercer estos cargos.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, firmaron los decretos que oficializan la salida de estos auxiliares de la administración de justicia. La medida comenzará a regir a partir de este viernes 2 de octubre.

A partir de este viernes, los distintos cargos deberán ser asumidos de manera interina mientras se desarrolla el proceso correspondiente para definir a sus reemplazantes. Para ello, las seremis de Justicia de las distintas regiones ya comenzaron a tramitar los decretos de designación, siguiendo el orden establecido por la normativa.

La aplicación de este mecanismo tendrá una excepción en la Región Metropolitana, específicamente en el caso del Conservador de Santiago. La reforma estableció un régimen particular, por lo que su funcionamiento durante la transición se regirá por reglas distintas a las del resto del país.

En ese caso, ante la salida de alguno de los conservadores, la normativa contempla que sus funciones sean asumidas por los otros titulares de acuerdo con su antigüedad. Esto tendrá especial relevancia debido a la salida de Luis Maldonado, de 81 años, quien actualmente ocupa uno de los oficios del Conservador de Santiago.

El proceso, sin embargo, todavía enfrenta acciones judiciales. Maldonado y otros cuatro auxiliares de justicia han recurrido a distintas instancias para intentar impedir el término de sus funciones. Entre ellos se encuentran la notaria de Melipilla Rosemarie Mery, de 76 años; el conservador de Pozo Almonte Enso González, de 80; la notaria de Las Condes Linda Bosch, de 76; y la notaria de La Calera Lidia Chahuán, de 80.