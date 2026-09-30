Embajador de Estados Unidos acusa al senador Núñez (PC) de difundir una “mentira descarada” por supuesta negativa de visa

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió a los cuestionamientos del senador Daniel Núñez (PC) por una supuesta negativa de visa para asistir a una reunión de la Unión Interparlamentaria y aseguró que el gobierno estadounidense nunca recibió una solicitud.

El diplomático abordó el caso en X (ex Twitter), luego de que Núñez publicara que EE. UU. debía explicar por qué le había negado una visa para participar de dicha instancia. Judd cuestionó que se recogiera la acusación sin, según afirmó, verificar si efectivamente se había presentado una solicitud.

“Cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma, sino una mentira descarada”, escribió el diplomático estadounidense.

Judd señaló que ellos no comentan casos individuales, pero que hizo una excepción para responder a lo que calificó como información falsa. “El Gobierno de los EE.UU. no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe”, afirmó.

El embajador insistió en que no existió un proceso de solicitud que pudiera haber terminado en la aprobación o rechazo de una visa para el parlamentario: “No hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos”, sostuvo Judd, quien agregó que “siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso”.

También hizo referencia a la participación de autoridades de distintos sectores políticos en actividades internacionales en Estados Unidos. “EE.UU. recibe a miles de políticos y diplomáticos de todo el espectro político con motivo de las reuniones de la ONU, incluyendo representantes comunistas. Eso es precisamente lo que ocurrió este año”, cerró, emplazando directamente al senador: “Debo creer que el señor Daniel Núñez lo sabe, lo que hace que esta mentira sea aún más grave”.