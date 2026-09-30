Senador Karim Bianchi por reforma constitucional de seguridad: “El lineamiento tiene que venir desde el Gobierno y no entregarle al Parlamento la solución de este problema”

El senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, abordó el debate en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre la reforma constitucional de seguridad.

Cabe mencionar que, tras la reunión que sostuvo el Presidente José Antonio Kast con el oficialismo en Cerro Castillo, La Moneda informó que está dispuesta a retirar el proyecto, luego de que se ingrese una nueva propuesta por parte de los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos) y Pedro Araya (PPD).

Longton y Squella han trabajado en una nueva iniciativa que contempla incorporar constitucionalmente el crimen organizado, habilitar regímenes penitenciarios según peligrosidad y eliminar la creación de un nuevo estado de excepción. A su vez, propone modificar el actual estado de emergencia para afrontar eventuales amenazas a la seguridad pública.

Además, cualquier interceptación de comunicaciones deberá contar con autorización judicial.

Bianchi considera que siempre es positivo conversar y buscar puntos de encuentro. Sin embargo, su balance tras las reuniones con el Ejecutivo en materia de seguridad es que “no veo un objetivo y liderazgo claro. El Presidente José Antonio Kast intenta tomar el liderazgo conversando con nosotros, pero eso tiene que traducirse en hechos”.

“Entonces no veo que el Gobierno tenga una agenda clara de seguridad y una prioridad en cada uno de los proyectos, y tampoco resultados en un tiempo concreto“, planteó, y agregó que en este periodo la discusión por la Ley de Presupuesto 2027 quitará tiempo a la tramitación de proyectos.

#HoyEsNoticiaCNN | Senador Karim Bianchi por retiro de reforma constitucional: “En esta materia le falta liderazgo al presidente (…) El presidente tiene que encarnar el problema ciudadano, y no rendirse ante los miembros de la comisión constitución o la oposición”@matiburgos… pic.twitter.com/o9ATlHBii8 — CNN Chile (@CNNChile) September 30, 2026

#HoyEsNoticiaCNN | Senador Karim Bianchi por reunión con el presidente Kast: “No veo un objetivo claro. Segundo, no veo un liderazgo claro. Hoy el presidente intenta tomar el liderazgo conversando con nosotros, pero eso tiene que traducirse en hechos”@matiburgos… pic.twitter.com/t0E9YpGGR3 — CNN Chile (@CNNChile) September 30, 2026

“El lineamiento tiene que venir desde el Gobierno”

Sobre la situación actual de la reforma constitucional, Bianchi enfatizó que “uno puede renunciar o mejorar un proyecto, pero tampoco renunciar a la idea de gobernar”, puesto que, según su visión, “gobierna el Presidente de la República o los senadores de la Comisión de Constitución, entonces yo tiendo a pensar que el lineamiento tiene que venir desde el Gobierno y no entregarle al Parlamento la solución de este problema”.

Consultado por la periodista Matilde Burgos si le falta liderazgo al Mandatario, el legislador independiente respondió que “creo que en esta materias si” y también una “claridad en la agenda”, ya que, a su juicio, esta no está priorizada por tema, sino según el avance que tienen los proyectos en las comisiones.