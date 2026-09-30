Quiroz ad portas de presentar el Presupuesto 2027: “Estamos en una condición de tener las cuentas fiscales mucho más en orden”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este miércoles el aumento del gasto contemplado en el Presupuesto 2027 y aseguró que el mayor orden de las cuentas públicas entrega espacio para financiar las prioridades definidas por el Gobierno.

El secretario de Estado señaló que el gasto total se expandirá 1,5% y sostuvo que el incremento es compatible con la trayectoria de consolidación fiscal planteada por el Ejecutivo.

“Lo que es importante es que el gasto total se expande 1,5% y básicamente eso implica más bien crecimientos moderados y, desde luego, los más importantes están todos subiendo”, afirmó Quiroz. Entre las áreas priorizadas mencionó la reactivación económica, la seguridad y la salud, junto con destacar los recursos destinados a vivienda y obras públicas.

Vivienda, obras públicas, seguridad y salud entre las prioridades

“Por un lado está la reactivación, que es vivienda y obras públicas. Por otro lado está la seguridad, que también es muy importante, también crece. Y después están los ítems que siempre preocupan a la población como salud”, explicó el ministro.

Quiroz recalcó que estos sectores forman parte de los distintos objetivos considerados dentro del proyecto y que las prioridades no se concentran únicamente en una cartera.

Consultado por la compatibilidad entre el crecimiento del gasto y las metas fiscales, el jefe de Hacienda afirmó que la expansión está “perfectamente coherente con nuestra propuesta de consolidación fiscal”.

En esa línea, añadió que el decreto fiscal permitirá avanzar hacia los objetivos definidos por el Gobierno y sostuvo que el Presupuesto 2027 fue elaborado considerando esa trayectoria de mediano y largo plazo.

Quiroz destaca mayor orden de las cuentas fiscales

En esa línea, Quiroz destacó la actual situación de las finanzas públicas. “Estamos en una condición hoy día de tener las cuentas fiscales mucho más en orden, más bajo control, y eso nos da una cierta holgura para poder tener esta expansión”, sostuvo. El ministro agregó que el incremento de 1,5% es “absolutamente coherente” con las metas de consolidación fiscal planteadas por el Ejecutivo.

Al momento de entregar las declaraciones, Quiroz indicó que el proyecto se encontraba terminado y firmado y que restaba su ingreso formal al Congreso. “Lo tenemos listo, ya firmado, y estamos próximos a ingresarlo”, señaló.

La Dirección de Presupuestos había informado oficialmente que el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2027 ingresaría este 30 de septiembre, en cumplimiento del plazo constitucional, y que será dado cuenta en la Cámara de Diputados el 5 de octubre.

Hacienda espera una discusión “razonable” en el Congreso

El ministro también se mostró optimista frente a la discusión que deberá enfrentar la iniciativa en el Congreso: “Que se dé razonablemente, en general, la experiencia que hemos tenido desde el Ministerio de Hacienda en el Congreso ha sido, yo la evalúo como positiva”.

Quiroz mencionó entre los antecedentes recientes la aprobación de medidas vinculadas al FOGAPE para las pymes y beneficios para taxistas, taxis colectivos, furgones escolares y pescadores artesanales, y agregó que espera que durante la tramitación presupuestaria se mantenga el mismo ánimo de diálogo.