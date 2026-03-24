Canciller dice que candidatura de Bachelet a la ONU “no es viable” y detalla que Chile se abstendrá de apoyar a otros aspirantes

Según explicó el canciller Francisco Pérez Mackenna, uno de los factores principales es “la alta dispersión de candidatos latinoamericanos”, lo que dificulta la consolidación de apoyos en la región.

Este martes, el gobierno defendió su decisión de retirar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, argumentando que responde a un análisis sobre sus reales opciones en el escenario internacional.

Desde el Congreso, el canciller Francisco Pérez Mackenna fue categórico al señalar que la postulación “no es viable”.

Según explicó, uno de los factores principales es “la alta dispersión de candidatos latinoamericanos”, lo que dificulta la consolidación de apoyos en la región.

A ello sumó un segundo elemento, indicando que la decisión también se basa en “información que hemos podido recoger de actores claves en este proceso, los cuales presentaron una diferencia”.

En ese contexto, defendió que se trata de una determinación adoptada tras un análisis de las probabilidades reales de éxito.

Cabe mencionar que el presidente Kast le comunció la noticia del retiro del apoyo del gobierno a la exmandataria durante la reunión que ambos mantuvieron el viernes pasado.

Pese al retiro del respaldo, el Ejecutivo no promoverá otras opciones

No obstante, el ministro precisó que “en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet, en caso de que ella decida continuar con la postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato”.

La decisión fue comunicada previamente a la exmandataria en una reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de Gobierno, realizada el viernes pasado.

En medio de críticas, Pérez Mackenna insistió en que “lo que estamos haciendo es después de una evaluación informada y responsable, tomar esta decisión en función de las probabilidades reales de éxito que creemos que hacen que esa candidatura no sea viable”.

Además, afirmó que el gobierno buscará reorientar sus esfuerzos hacia prioridades internas, señalando: “vamos a volver a las prioridades que nos ocupan, que son básicamente aquellas que creemos que le importan a todos los chilenos, que son recuperar la senda de crecimiento, seguridad y restablecer las confianzas”.

Asimismo, el Ejecutivo no sostuvo contactos previos con Brasil ni México —países que respaldan la candidatura—, ya que se esperaba abordar el tema durante actividades del cambio de mando, pero sus representantes no asistieron.

Revisa todos loos detalles a continuación: