Andrea Repetto advierte por uso del Seguro de Cesantía en sala cuna universal: “Se toman recursos y se cambian de lugar”

La economista Andrea Repetto analizó el uso de recursos del Seguro de Cesantía para financiar el proyecto de sala cuna universal y advirtió que la fórmula implicaría redestinar fondos originalmente pensados para enfrentar periodos de desempleo.

En conversación con Radio13c, Repetto explicó que el seguro cuenta con dos componentes: una cuenta individual asociada a cada trabajador y un fondo solidario que opera cuando esos recursos se agotan.

“El Seguro de Cesantía tiene fondos acumulados, los tiene acumulados para el santo del desempleo y aquí se toman recursos y se cambian de lugar”, sostuvo.

“Esta es la manera de que los empresarios no pongan un peso más”

Repetto afirmó que el diseño respondería a la preocupación del Gobierno por no elevar los costos laborales de las empresas.

“El Gobierno está preocupado de aumentar los costos laborales y esta es una manera de que los empresarios no pongan un peso más, siguen poniendo lo mismo, excepto los independientes”, señaló.

La economista apuntó que la discusión estará en cómo se usa el Seguro de Cesantía para financiar una política distinta a su objetivo original.

“Esto va a salir, esto va a ser un tema sí o sí”, anticipó.

Repetto también abordó la situación de los trabajadores independientes, quienes no forman parte del Seguro de Cesantía de la misma manera que los dependientes.

Según explicó, esto ocurre porque en ese segmento es más complejo determinar cuándo una persona está efectivamente cesante o cuándo dejó de trabajar por decisión propia.

“Los independientes no estaban obligados a cotizar el Seguro de Cesantía, porque los independientes no se benefician del Seguro de Cesantía”, indicó.

La economista agregó que, bajo la propuesta, los independientes entrarían al mecanismo con una cotización acotada y no con el total asociado al seguro.

Repetto sostuvo que otro punto relevante será determinar si los fondos del Seguro de Cesantía alcanzan para cumplir con este nuevo objetivo sin afectar su función principal.

“Otra discusión es si los fondos del Seguro de Cesantía alcanzan. No sabemos, eso es algo que se tiene que demostrar”, dijo.