CNN Chile se posiciona como el canal de televisión chileno más confiable según el informe de Reuters Institute 2026

CNN Chile se consolidó como el canal de televisión con mayor índice de confianza en el país, de acuerdo con los resultados del Digital News Report 2026 publicado por el Reuters Institute.

La medición internacional estableció que la estación televisiva alcanzó un 64% de credibilidad entre los encuestados, situándose además en el segundo lugar del ranking general de medios evaluados en Chile, lo que representa un crecimiento de tres puntos porcentuales en comparación con los datos registrados en la edición de 2025.

El listado general es encabezado por Bío Bío Chile con un 65%, mientras que Cooperativa se ubicó en el tercer puesto con un 62%.

La base estadística del informe detalla que, junto al 64% de menciones favorables en el ítem de confianza, CNN Chile registró un 21% de posturas neutrales y un 15% de desconfianza por parte de las audiencias locales.

Este indicador se suma al reciente estudio chileno Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile, desarrollado por investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Feedback, donde la señal también fue distinguida como el canal de televisión más confiable por los ciudadanos en su entrega de 2026.