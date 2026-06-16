“Hay peligro inminente”: Parroquia de Viña pide ayuda por posible caída de cruz que quedó inclinada tras temblor 6.0

El pasado 31 de mayo, a eso de las 18:00 horas, la Región de Valparaíso registró un sismo de magnitud 6,0.

El temblor se registró a 28 kilómetros al oeste de Quinteros, y si bien no generó daños materiales ni humanos, sí hubo otras afectaciones.

Y es que la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar, ubicada en Avenida Libertad con 5 Norte, quedó con su cruz inclinada, con un riesgo de caída inminente, según relató el padre Danilo Yáñez.

“La primera medida que tomamos fue comunicarnos con la Superintendencia de Bomberos de Viña del Mar para que nos pudieran ayudar en poder retirar la cruz”, contó el religioso a LUN.

Si bien los voluntarios utilizaron una escalera telescópica, no lograron su objetivo debido a la altura de la torre, que tiene cerca de 40 metros.

Por ello, “recurrimos a una empresa para que venga a evaluar la situación y a ver si pueden retirar la cruz con una grúa aguja”.

Si esa solución tampoco funcionara, el padre evalúa solicitar servicios de un helicóptero que “nos pueda ayudar a retirar la cruz de la torre, porque sabemos que es un peligro inminente”.

El padre agregó que “estamos pensando con la comunidad poder cerrar el templo parroquial producto de esto, ya que ha causado tanto revuelo y sabemos el peligro que también eso implica”.