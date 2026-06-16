Briones advierte riesgos fiscales detectados por el CFA en mega reforma de Presidente Kast: “Parece que la responsabilidad fiscal solo importa cuando se está en la oposición”

El exministro de Hacienda durante el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones, se refirió a las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto de reconstrucción económica impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

A pesar que dicha iniciativa busca mejorar las condiciones para el crecimiento económico en el país, ha presentado duros reparos por parte del organismo independiente a raíz del impacto en las arcas fiscales que podría tener su implementación.

Es así que el consejo levantó alertas por el impacto económico de medidas como reducción al impuesto de primera categoría, el crédito tributario al empleo y la compensación al Fondo Común Municipal. Además, aseguró que la iniciativa presenta déficit “al menos hasta 2031“.

En conversación con Radio Infinita, Briones sostuvo respecto al CFA que “por ahora no hemos visto reacciones en el sentido de tomar en cuenta en el proyecto de ley aquello que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo y otros“.

“A mí me tocó estar ayer en la Comisión de Hacienda del Senado y dije lo que he dicho siempre. Me parece que este es un proyecto muy bienvenido y muy necesario en las medidas pro-crecimiento, no hay ninguna duda”, destacó.

Sin embargo, aseguró que “pero con la misma claridad señalé, como lo ha hecho el CFA, que tiene costos y riesgos fiscales que, en la situación fiscal delicada en la que está Chile, es doblemente riesgoso tomar. Creo que no podemos tomar ese riesgo. Creo que el proyecto tiene que mitigar esos riesgos fiscales”.

En esa misma línea, advirtió que “para que se entienda, el riesgo fiscal es que el proyecto es deficitario hasta 2031 bajo cualquier escenario; es menos deficitario si uno le asigna el impacto del crecimiento que se espera, pero ese impacto esperado, un valor esperado, no es lo mismo que un valor seguro. Ese valor esperado siempre tiene desviaciones o riesgos, tanto en monto como en momento de ocurrencia”.

“Llama la atención que la responsabilidad fiscal parece que importa solo cuando se está en la oposición. Hoy día uno ve a la izquierda muy preocupada de la responsabilidad fiscal, rasgando vestiduras, y ayer no, y viceversa. Entonces, creo que eso es lo fundamental”, sentenció el extimonel de Hacienda.