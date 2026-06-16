Bonnie Tyler sale del coma pero permanece en estado muy grave en cuidados intensivos en Portugal

La cantante Bonnie Tyler, de 75 años, salió del coma inducido pero sigue muy grave e ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Faro, Portugal, según informó su familia este lunes a través de un comunicado en su sitio web oficial. “Bonnie ya no está en coma, pero continúa en estado muy grave. Su condición mejora, aunque es un proceso lento”, detalla el texto

Cirugía intestinal y una gira suspendida

La artista, célebre por ‘Total Eclipse Of The Heart’, se sometió a una cirugía intestinal de emergencia el mes pasado y los facultativos la colocaron en coma inducido para facilitar su recuperación. El comunicado precisa que los médicos “siguen confiando en que se recuperará bien, pero va a llevar tiempo”.

Como consecuencia, todos los conciertos programados para este verano quedan cancelados o pospuestos hasta el año próximo, una suspensión que afecta a las fechas previstas hasta finales de agosto. La familia mantiene la esperanza de que los conciertos de otoño sigan adelante.



“Nos disculpamos con los fans y con los promotores por la decepción que esto causará. Confiamos en que entiendan y tengan paciencia en estas circunstancias difíciles”, añade el comunicado, que agradece las muestras de apoyo recibidas desde todo el mundo y asegura que Tyler “es consciente y está muy agradecida por sus buenos deseos”. La familia pide privacidad y promete nuevas actualizaciones cuando haya avances significativos.

Según reportó NME, Antes de su ingreso, Tyler se preparaba para una gira europea y había declarado sentirse en buena forma. Una actualización previa del 12 de mayo confirmó que la operación fue satisfactoria y que la cantante permanecía estable en el hospital de Faro, donde tiene una residencia.