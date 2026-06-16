Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Francia y Senegal se enfrentan este martes por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, en uno de los duelos destacados de la jornada.

La selección francesa llega como una de las candidatas del torneo y tendrá su debut ante un rival africano que suele competir con intensidad en citas internacionales.

El partido también marcará el estreno mundialista de figuras como Kylian Mbappé, en una zona que además integran Irak y Noruega.

¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs. Senegal?

El partido entre Francia y Senegal se disputará este martes 16 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el MetLife Stadium, también denominado New York/New Jersey Stadium para el torneo, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, estará disponible a través de DSports y DGO, junto con plataformas que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026.

Las coordenadas del partido

Partido: Francia vs. Senegal.

Francia vs. Senegal. Fecha: martes 16 de junio.

martes 16 de junio. Hora: 15:00 horas de Chile.

15:00 horas de Chile. Grupo: I.

I. Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

MetLife Stadium, Nueva Jersey. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago y streaming: DSports y DGO.

Después de este encuentro, el Grupo I continuará con el partido entre Irak y Noruega, programado para las 18:00 horas de Chile.