Corte Suprema revisa posibles sanciones por casos de jueces y funcionarios que salieron de Chile estando con licencia médica

La Corte Suprema está revisando posibles sanciones a jueces implicados en el mal uso de licencias médicas.

Durante las últimas semanas, el pleno del máximo tribunal judicial ha revisado 104 casos de jueces y funcionarios, quienes habrían realizado viajes fuera de Chile estando con reposo médico.

Estos casos se dividen en tres subcategorías:

En medio de la pandemia del COVID, personas que estaban en el extranjero de vacaciones y cuando regresaron a Chile y se les realizó el PCR, se les detectó el virus, aplicándose una licencia retroactiva.

Personas sancionadas y que apelaron a dicho castigo. Estos casos fueron revisados la semana pasada.

Este martes se revisan 64 casos de funcionarios absueltos o sobreseídos por la prescripción de eventuales faltas o porque no se habrían hallado irregularidades tras la investigación de las respectivas Cortes de Apelaciones.

Cabe recalcar que la Suprema estableció un criterio respecto al plazo de prescripción, dejándolo en un tiempo de cinco años desde que habrían ocurrido los hechos.

Según explicó el periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, esta determinación se debe a que se podría establecer de por medio el delito de fraude a la subvención por el pago de las licencias médicas.

Asimismo, en derecho existe la “cosa juzgada”, es decir, cuando una persona, particularmente en procesos disciplinarios al interior del Poder Judicial o en sede penal, no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

Con todo, la indagatoria le da facultad a la Corte Suprema de abrir cuadernos de remoción contra jueces de distintas reparticiones por eventuales faltas o comportamientos inadecuados en el ejercicio de sus magistraturas.

Cabe recordar que un cuaderno de remoción no significa la expulsión de un funcionario del Poder Judicial, sino que se trata de un proceso donde se entregan antecedentes respecto a cada caso, se realizan alegatos, entre otros.