Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Argentina inicia este martes su participación en el Mundial 2026 con un duelo ante Argelia, válido por la primera fecha del Grupo J.
La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y una de las selecciones más esperadas del torneo, mientras que el elenco africano buscará dar un golpe en su estreno mundialista.
El grupo también está integrado por Austria y Jordania, que completan la zona en esta primera fase de la Copa del Mundo.
¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Argelia?
El partido entre Argentina y Argelia se disputará este martes 16 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, denominación mundialista del GEHA Field at Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.
Además, el partido estará disponible por DSports en TV de pago y vía streaming a través de DGO.
Las coordenadas del partido
- Partido: Argentina vs. Argelia.
- Fecha: martes 16 de junio.
- Hora: 21:00 horas de Chile.
- Grupo: J.
- Estadio: Kansas City Stadium / GEHA Field at Arrowhead Stadium.
- TV abierta en Chile: Chilevisión.
- TV de pago y streaming: DSports y DGO.
Antes de este encuentro, la jornada mundialista contempla los partidos entre Francia y Senegal, además de Irak frente a Noruega, ambos por el Grupo I.
Lo más leído
- Universal lanza el primer tráiler de “Shrek 5” con Zendaya y el regreso del elenco original
- Oferta de arriendos en Santiago se desploma un 37% y los precios quiebran tres años de estabilidad a la baja
- Trump evalúa enviar al Congreso de EE.UU. el preacuerdo con Irán para su revisión
- Rod Stewart genera críticas tras cancelar un concierto por salud y aparecer horas después animando a Escocia en el Mundial
- Mick Jagger afirma que los Rolling Stones esperan volver a los escenarios en 2027