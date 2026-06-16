Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Argentina inicia este martes su participación en el Mundial 2026 con un duelo ante Argelia, válido por la primera fecha del Grupo J.

La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y una de las selecciones más esperadas del torneo, mientras que el elenco africano buscará dar un golpe en su estreno mundialista.

El grupo también está integrado por Austria y Jordania, que completan la zona en esta primera fase de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Argelia?

El partido entre Argentina y Argelia se disputará este martes 16 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, denominación mundialista del GEHA Field at Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, el partido estará disponible por DSports en TV de pago y vía streaming a través de DGO.

Las coordenadas del partido

Partido: Argentina vs. Argelia.

Argentina vs. Argelia. Fecha: martes 16 de junio.

martes 16 de junio. Hora: 21:00 horas de Chile.

21:00 horas de Chile. Grupo: J.

J. Estadio: Kansas City Stadium / GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Kansas City Stadium / GEHA Field at Arrowhead Stadium. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago y streaming: DSports y DGO.

Antes de este encuentro, la jornada mundialista contempla los partidos entre Francia y Senegal, además de Irak frente a Noruega, ambos por el Grupo I.