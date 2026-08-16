Emiten alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en cuatro regiones del país

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológico por precipitaciones moderadas a fuertes para cuatro regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, los montos de precipitaciones podrían alcanzar los 30mm en algunos sectores.

¿Qué regiones y zonas serán las afectadas?

Desde el organismo técnico detallaron las regiones, montos y periodo de las lluvias:

Arica y Parinacota: Desde la mañana del lunes 17 hasta el martes 18 de agosto. Se pronostican entre 5 y 10 mm en la zona litoral.

Tarapacá: Desde la mañana del lunes 17 hasta el martes 18 de agosto. Se pronostican entre 5 y 10 mm en la zona litoral.

Antofagasta: Desde la tarde del lunes 17 hasta el miércoles 19 de agosto. Se pronostican entre 5 y 15 mm en el litoral y la cordillera de la costa.

Coquimbo: Desde la noche del domingo 16 de agosto hasta la noche del lunes 17 de agosto. Se pronostican entre 15 y 25 mm en el litoral, 20 y 30 mm en la cordillera de la costa y entre 25 y 35 mm en la precordillera y los valles precordilleranos.