Gael Yeomans gana las elecciones internas del Frente Amplio

La diputada Gael Yeomans se impuso en las elecciones internas del Frente Amplio y se convertirá en la nueva presidenta del partido por los próximos dos años.

De acuerdo con los resultados preliminares de la elección de la Directiva Nacional, la lista “Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza”, encabezada por Yeomans, obtuvo 5.667 votos, equivalentes al 54,71% de los sufragios emitidos.

Por su parte, la lista “Frente Amplio para Chile”, encabezada por Constanza Martínez, alcanzó 4.353 votos, correspondientes al 42,03%.

En total, 10.358 personas participaron en la elección, cifra equivalente al 18,45% del padrón habilitado.

La alegría de Yeomans y el reconocimiento de Martínez

A través de su cuenta de Instagram, Gael Yeomans agradeció a quienes participaron en el proceso electoral que la llevó a convertirse en la nueva presidenta del Frente Amplio.

En ese contexto, la diputada destacó los desafíos que tendrá por delante y afirmó que “desde ya vamos a seguir construyendo un Frente Amplio que esté presente en todos los frentes, articulando a toda la oposición para frenar los retrocesos del Gobierno de Kast para darle esperanza a las familias de Chile.

Por su parte, Constanza Martínez reconoció la victoria de su contrincante y la felicitó por su triunfo, destacando además la participación de la militancia en el proceso interno.

“Seguiremos trabajando y construyendo Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva Dirección Nacional. El Frente Amplio es un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo”, señaló en su cuenta de X.