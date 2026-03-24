Bachelet confirma que continuará con su candidatura a la ONU, pese a retiro del apoyo del gobierno: “Mi disposición permanece intacta”

A través de una declaración pública, la exjefa de Estado reafirmó su compromiso con el multilateralismo, marcó diferencias con la actual visión de gobierno y confirmó que continuará en la carrera internacional con el respaldo de Brasil y México.

La exmandataria Michelle Bachelet abordó este martes el retiro del respaldo del gobierno liderado por José Antonio Kast a su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, confirmando que continuará con la campaña que actualmente mantiene el apoyo de México y Brasil.

A través de una declaración pública, la exjefa de Estado destacó la tradición de Chile en política exterior, señalando que “históricamente Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas”.

En esa línea, subrayó que “el compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y los derechos humanos ha sido un sello que le ha dado prestigio y reconocimiento a nuestro país en el escenario global”.

Respecto a la decisión del Ejecutivo, Bachelet agradeció el respaldo inicial entregado por el Estado, indicando que “agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en el mes de febrero”.

Lee también: Vocera de Gobierno por postulación de Michelle Bachelet a la ONU: “La mejor posición para Chile y para la candidata era retirar el apoyo”

Sin embargo, también reconoció el cambio de postura, afirmando que “entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones”.

En ese contexto, añadió que “en mi calidad de ex Jefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”, marcando así una diferencia con la actual conducción de la política exterior.

La exmandataria enmarcó su candidatura dentro de un esfuerzo más amplio por fortalecer el sistema internacional, asegurando que “mi candidatura se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional y de contribuir, desde América Latina, a una Organización de las Naciones Unidas a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”.

Asimismo, advirtió sobre el contexto global actual, señalando que “en un mundo convulso, marcado por conflictos, desigualdades y profundas incertidumbres, necesitamos una ONU más eficaz, más eficiente y más relevante”.

En esa línea, enfatizó que “reformar y fortalecer el sistema multilateral no es una consigna; es una necesidad urgente para mejorar la vida de las personas”.

Pese al retiro del apoyo de Chile, Bachelet confirmó que continuará adelante con su postulación, indicando que “mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta” y que seguirá trabajando con Brasil y México, países que han respaldado su candidatura.

Finalmente, cerró asegurando: “Seguiré trabajando con la mirada puesta en el futuro, como lo he hecho durante toda mi vida, convencida de que los desafíos del siglo XXI requieren de una cooperación generosa que trascienda las legítimas diferencias políticas internas”.