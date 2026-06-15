Guillermo Ramírez (UDI) y el debate por la megarreforma: “No nos gustan mucho las compensaciones” y es partidario de “una nueva rebaja más adelante” del impuesto corporativo

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió al debate sobre la megarreforma.

Consultado por la periodista Mónica Rincón en Tolerancia Cero sobre si el Gobierno debiese abrirse a compensaciones durante la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, respondió: “Los que queremos un Estado más chico no nos gusta tanto las compensaciones en materia tributaria“.

Respecto del debate sobre el balance fiscal, sostuvo que esta iniciativa permitirá que el Estado recaude más recursos en el futuro.

“Cuando pienso en esta reforma, en términos de balance fiscal, efectivamente la veo como un paso hacia atrás para poder dar dos hacia adelante. En el corto plazo, vamos a tener una estrechez fiscal más difícil que la que tenemos hoy día, pero esto va a generar crecimiento y va a permitir que el Estado, el día de mañana, pueda recaudar mucho más”, planteó.

Por lo mismo, respecto de las compensaciones, consideró que mientras existan rebajas de impuestos que impulsen el crecimiento económico, estas podrían traducirse en una mayor recaudación a largo plazo.

Asimismo, al abordar la rebaja del impuesto corporativo, concluyó: “Esto no es una locura. Hay muchos que lo han tratado de plantear como si fuera una reforma absolutamente radical. Es una apuesta, y espero que logremos llegar a un buen equilibrio fiscal pronto para poder hacer una nueva reforma, una nueva rebaja más adelante“.

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#ToleranciaCero | Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, por megarreforma: “Si ganamos por un voto, ganamos por un voto (…) La legitimación de esta reforma se va a dar por el hecho que va a funcionar” 📡https://t.co/6HWYrohYmn

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#ToleranciaCero | Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, por megarreforma: “Creo que en el Senado se aprobará la idea de legislar” 📡https://t.co/6HWYrohYmn

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#ToleranciaCero | Guillermo Ramírez, presidente de la UDI: “Espero que logremos llegar a un buen equilibrio fiscal pronto, para hacer una nueva reforma para una rebaja de impuesto” 📡https://t.co/6HWYrohYmn

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#ToleranciaCero | Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, por megarreforma: “Cuando pienso en esta reforma en términos de balance fiscal, la veo como un paso atrás para dar dos pasos adelante.” 📡https://t.co/6HWYrohYmn

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