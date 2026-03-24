Vocera de Gobierno por postulación de Michelle Bachelet a la ONU: “La mejor posición para Chile y para la candidata era retirar el apoyo”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que la decisión responde a criterios diplomáticos y a un escenario de inviabilidad de la postulación, marcado por la ausencia de acuerdos.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast confirmó que no entregará su respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ante Naciones Unidas, argumentando razones de carácter diplomático y la falta de condiciones para asegurar el éxito de la postulación.

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, explicó que la determinación se adoptó tras evaluar el contexto internacional y regional. “Esto fue una decisión diplomática, que en el fondo, observando la situación de múltiples candidaturas, falta de condiciones para generar acuerdos, la mejor posición para Chile y para la candidata era retirar el apoyo”, afirmó.

En esa línea, precisó que el análisis se realizó desde el inicio de la actual administración. “A partir del 11 de marzo iba a evaluar los detalles de esta nominación. En este tiempo eso es lo que se ha hecho”, sostuvo, agregando que el escenario actual presenta “muchas candidaturas” y “no hay una candidatura única en Latinoamérica”, lo que dificulta alcanzar consensos.

Según detalló, esta falta de unidad regional y de acuerdos “pone en un escenario de inviabilidad de ganar para la candidata Michelle Bachelet”, lo que finalmente llevó al Ejecutivo a optar por no respaldar la postulación.

Respecto al momento en que se comunicó la decisión, Sedini indicó que se enmarca dentro de los plazos previamente anunciados por el Mandatario. “El presidente anunció que en los próximos días estaría la respuesta del Gobierno (…) y el martes pasa a ser dentro de los próximos días del viernes”, explicó.

Asimismo, descartó que el anuncio esté vinculado a otras contingencias, subrayando que “no tiene nada que ver con los otros anuncios” y que el Ejecutivo continúa trabajando en múltiples frentes de manera simultánea.

Consultada por el impacto político de la medida, la vocera abordó las críticas desde la oposición y reiteró la disposición al diálogo. “Por supuesto que estamos dispuestos a conversar, están las puertas abiertas para distintas conversaciones, pero como Gobierno tenemos que tomar decisiones y muchas veces son decisiones difíciles”, afirmó.

La vocera enfatizó que se trata de “una decisión autónoma de Chile” basada en consideraciones diplomáticas, cuyos detalles serán profundizados por el canciller ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Pese a retirar el respaldo, la autoridad recalcó el respeto hacia la exmandataria. “Debido a la trayectoria y al respeto a la expresidenta Michelle Bachelet, es que mientras ella decida sostener la candidatura el Gobierno de Chile no apoyará otro candidato”, señaló.

Finalmente, desde el Ejecutivo reiteraron su disposición al diálogo político, aunque insistieron en que “como Gobierno tenemos que tomar decisiones y muchas veces son decisiones difíciles”, en un contexto marcado por otras urgencias nacionales.