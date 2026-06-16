Prohibición de redes sociales para menores de 16 años: Qué países preparan nuevas restricciones

El gobierno de Reino Unido anunció que avanzará en una prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que comenzaría a regir a partir de 2027 y que se suma a una tendencia regulatoria que crece en distintos países.

El primer ministro Keir Starmer informó que la iniciativa incluirá plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X.

La propuesta busca responder a la preocupación de padres, educadores y expertos por los eventuales efectos del uso intensivo de redes sociales en niños y adolescentes.

Qué contempla la propuesta británica

El plan del Reino Unido no solo considera restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, sino también limitar otras formas de interacción en línea.

Entre las medidas anunciadas se incluyen bloqueos a transmisiones en vivo y restricciones para que menores puedan comunicarse con desconocidos en plataformas digitales, servicios de videojuegos y otros espacios en línea.

El gobierno británico también evalúa aplicar toques de queda nocturnos y pausas al desplazamiento infinito para menores de 18 años, medidas que serían detalladas durante julio.

Además, se planteó que los chatbots de inteligencia artificial que simulen vínculos románticos o interacciones sexuales deberán imponer una edad mínima de 18 años.

Australia, el primer caso observado de cerca

Australia fue el primer país en prohibir que menores de 16 años usen varias aplicaciones de redes sociales.

La medida, que comenzó a aplicarse en diciembre, ha sido seguida de cerca por otros gobiernos, incluido el británico.

Sin embargo, sus resultados iniciales han sido mixtos. Aunque las autoridades informaron la eliminación de acceso a millones de cuentas de menores, encuestas posteriores mostraron que muchos adolescentes que ya usaban redes sociales lograron seguir accediendo a las plataformas.

Entre las formas de eludir los controles aparecen nuevas cuentas con fechas de nacimiento falsas, uso de perfiles de adultos o intentos de superar sistemas de estimación de edad.

Aun así, algunos especialistas sostienen que el mayor impacto podría observarse en niños más pequeños que aún no ingresan a redes sociales y que podrían mantenerse fuera de ellas por más tiempo.

Europa también avanza con restricciones

En Europa, varios países han presentado o estudian medidas similares.

España: el gobierno anunció planes para exigir verificación efectiva de edad, aunque la propuesta necesita aprobación parlamentaria.

el gobierno anunció planes para exigir verificación efectiva de edad, aunque la propuesta necesita aprobación parlamentaria. Francia: evalúa una prohibición para menores de 15 años, con posible aplicación desde el inicio del año escolar.

evalúa una prohibición para menores de 15 años, con posible aplicación desde el inicio del año escolar. Austria: anunció planes para prohibir redes sociales a menores de 14 años.

anunció planes para prohibir redes sociales a menores de 14 años. Grecia: proyecta una prohibición para menores de 15 años desde el 1 de enero de 2027.

proyecta una prohibición para menores de 15 años desde el 1 de enero de 2027. Dinamarca: busca impedir el uso de ciertas plataformas a menores de 15 años, aunque permitiría autorización parental desde los 13.

Los gobiernos que impulsan estas restricciones apuntan principalmente al diseño adictivo de algunas aplicaciones, la exposición a contenido dañino y la presión sobre la salud mental de niños y adolescentes.

Medidas en Asia y otros países

Malasia comenzó a aplicar reglas que prohíben a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales, con un proceso gradual de verificación de edad para usuarios existentes.

En Indonesia, las autoridades avanzaron con restricciones para menores de 16 años en plataformas consideradas de alto riesgo, entre ellas TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y Roblox.

China mantiene algunas de las restricciones más estrictas del mundo sobre el uso de internet por parte de menores, incluidas limitaciones al tiempo dedicado a videojuegos y controles sobre plataformas digitales nacionales.

En Brasil, en tanto, la legislación apunta más a la supervisión parental que a una prohibición total: los menores de 16 años deberán vincular sus cuentas a un tutor legal, quien podrá controlar su uso de redes sociales.

El debate en Estados Unidos

En Estados Unidos, una prohibición general enfrenta mayores dificultades, en parte porque las regulaciones dependen de cada estado y por los cuestionamientos vinculados a la libertad de expresión.

Actualmente, la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños impide que las empresas recopilen datos personales de usuarios menores de 13 años.

Algunos estados han intentado avanzar con restricciones adicionales al uso de redes sociales por parte de menores, aunque varias de esas iniciativas han sido impugnadas en tribunales.