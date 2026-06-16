Gobierno anunció entrega de fondo de $2.520 millones a ferias libres: ¿Cómo postular al programa?

Con el objetivo de fortalecer la asociatividad, la comercialización y la innovación de ferias libres, el Gobierno anunció la entrega de un fondo de $2.520 millones dirigido a este tipo de comercio, que es clave para el abastecimiento de frutas, verduras y otros productos esenciales para las familias chilenas.

El ministro de Economía, Daniel Mas, junto al gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, señalaron que la iniciativa busca promover el desarrollo integral de las ferias, la seguridad alimentaria y el patrimonio cultural chileno.

De acuerdo a las autoridades, en el país hay alrededor de 1.455 ferias libres que están distribuidas a lo largo del territorio nacional, las que otorgan trabajo a más de 300 mil personas.

Fondo a ferias libres: ¿Cuánto dinero se entrega?

El programa es un fondo concursable de Sercotec que “apunta a fortalecer la capacidad de gestión empresarial asociativa de las ferias, mediante el financiamiento de proyectos orientados a mejorar su organización, cohesión interna, liderazgo dirigencial, coordinación, planificación y condiciones de funcionamiento colectivo”.

De esa manera, entregará acceso a un financiamiento no reembolsable, cuyo monto máximo llega hasta $30 millones, en base al tamaño de la feria y “las características modernizadoras que tenga su proyecto de desarrollo”.

Así, se determinaron dos tramos de financiamiento de acuerdo al tamaño de la feria:

Tramo 1: Ferias con 15 a 73 puestos, subsidio de hasta $10 millones

Ferias con 15 a 73 puestos, subsidio de hasta $10 millones Tramo 2: Ferias con 74 y más puestos, subsidio de hasta $20 millones

Desde Sercotec aclararon que “se considera un monto adicional de hasta $10 millones al que pueden optar las ferias de ambos tramos que incorporen iniciativas modernizadoras, a través de proyectos que implementen prácticas innovadoras y sustentables”.

Cada feria que reciba el beneficio tendrá que hacer un aporte “para cofinanciar su proyecto, cuyo monto será equivalente al 10% del subsidio otorgado por Sercotec”.

Fondo a ferias libres: ¿Cómo postular al programa?

La institución detalló que podrán acceder las ferias libres que estén representadas por organizaciones legalmente constituidas con personalidad jurídica “como asociaciones empresariales, asociaciones gremiales, sindicatos de personas trabajadoras independientes, asociaciones indígenas, organizaciones funcionales u otro tipo de organizaciones habilitadas jurídicamente, existentes al interior de la feria postulante y que cuente y participe con un mínimo de 15 puestos en el proyecto”.

Se considera feria libre “aquella actividad de comercio minorista ejercida de forma periódica y regular en espacios públicos autorizados por la municipalidad correspondiente, integrada por comerciantes con permisos o patentes municipales vigentes, constituyendo un espacio de comercialización directa de productos alimentarios frescos o elaborados u otros que complementen una feria libre”.

Con este fondo se proyecta una cobertura de 113 ferias beneficiarias a nivel país.

El plazo de postulación comenzó el lunes 15 de junio y estará disponible hasta las 15:00 horas del 15 de julio.

Las convocatorias disponibles por región se pueden revisar haciendo click aquí.