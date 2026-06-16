Caso Codelco: Cámara de Diputados inicia comisión investigadora por presuntos abultamientos en producción de cobre de la minera estatal

En medio de las acusaciones por el abultamiento de la producción de 2025 en casi 27 mil toneladas por parte de Codelco, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la creación de una comisión investigadora para esclarecer las irregularidades en la minera estatal.

La situación, detectada a través de una auditoría interna tras una denuncia anónima ingresada el 3 de marzo de 2026, consistió en un reporte falso de 26.875 toneladas métricas de cobre fino.

Las alertas se encendieron al registrarse en diciembre de 2025 un alza de producción del 41% respecto al mes anterior.

La indagatoria interna determinó que el hecho involucró 20.000 toneladas de óxidos de Chuquicamata y 6.875 de arsenito de calcio de Ministro Hales.

Posteriormente, la presunta manipulación de las cifras generó un pago indebido de bonos por US$ 14,3 millones a unos 6.300 trabajadores y directivos de las divisiones afectadas y de la casa matriz.

De forma paralela a la auditoría interna y a la comisión investigadora en el Congreso Nacional, el Ministerio Público abrió una causa para determinar eventuales responsabilidades penales en la situación.