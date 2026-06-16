Pagarán $140 millones a familia de trabajador fallecido en viñedo: Corte Suprema aumentó monto de indemnización de empresa responsable

La Corte Suprema acogió un recurso de casación y ordenó a la empresa vitivinícola Whitewater Investments SA, conocida como Viña Tremonte, pagar una indemnización total de $140.021.612 a los hijos de un trabajador que falleció en un accidente laboral.

Según lo informado por el Poder Judicial, en un fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal revocó de forma parcial la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la cual había reducido el monto del pago debido a que el operario conducía un tractor sin la licencia requerida. El tribunal determinó que dicha falta administrativa no influyó en el origen del siniestro, el cual se produjo por negligencias de la propia compañía.

De acuerdo con el dictamen de la Sala Laboral, el tribunal de alzada erró al aplicar una rebaja basada en la supuesta exposición imprudente de la víctima. Los ministros establecieron que la causa basal del fatal accidente fue la omisión de medidas de seguridad por parte de la empresa empleadora, la cual no contaba con la señalética adecuada para el tránsito de los tractores al interior del fundo.

El máximo tribunal subrayó que la reducción del dinero por no tener el documento operó de manera punitiva y ajena a la normativa civil, ya que la conducta del fallecido no tuvo relevancia causal en el hecho.

La sentencia de reemplazo detalló la distribución de los montos económicos para los familiares del operario. La resolución judicial validó un pago de $10.021.612 por concepto de lucro cesante en favor de Deyanira Machuca Escobar, a quien además se le asignaron $30.000.000 por daño moral.

En tanto, los demás hijos demandantes recibirán una suma de $25.000.000 cada uno bajo este mismo ítem de perjuicio moral. El dictamen final de la magistratura estableció que todas las cifras mencionadas deberán ser reajustadas según lo dispuesto originalmente por el tribunal de primera instancia de San Vicente de Tagua Tagua.