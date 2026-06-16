PAES de Invierno 2026: ¿Cuándo se publican los resultados?

Este lunes comenzó la rendición de la PAES de Invierno 2026, prueba correspondiente al Proceso de Admisión 2027 y que se extenderá por tres jornadas.

De acuerdo con los antecedentes entregados, esta edición cuenta con 34.324 inscritos y permite a los postulantes utilizar sus mejores puntajes para el ingreso a la educación superior.

Durante la primera jornada también se realiza el reconocimiento de salas, instancia organizada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

¿Cuándo se conocerán los resultados de la PAES de Invierno?

Los resultados de los puntajes de la PAES de Invierno 2026 estarán disponibles el viernes 17 de julio de 2026, desde las 09:00 horas.

Los postulantes podrán consultar sus puntajes en línea a través de las plataformas de Acceso Mineduc y el DEMRE.

Qué deben llevar los postulantes

Quienes rindan la PAES de Invierno deben presentarse con los siguientes documentos y materiales:

Documento de identificación: cédula de identidad chilena o pasaporte.

cédula de identidad chilena o pasaporte. Tarjeta de identificación impresa , con el local de rendición asignado.

, con el local de rendición asignado. Lápiz grafito N°2 o portaminas HB.

o portaminas HB. Goma de borrar.

Horarios de la PAES de Invierno 2026

La rendición comenzó este lunes 15 de junio con el reconocimiento de salas y la prueba de Competencia Matemática 2.

Lunes 15 de junio

12:00 a 13:00 horas: reconocimiento de salas.

reconocimiento de salas. 15:00 horas: prueba de Competencia Matemática 2 (M2), con una duración de 2 horas y 20 minutos.

Martes 16 de junio

09:00 horas: prueba de Competencia Lectora.

prueba de Competencia Lectora. 15:00 horas: prueba electiva de Ciencias.

Miércoles 17 de junio

09:00 horas: prueba de Competencia Matemática 1 (M1).

prueba de Competencia Matemática 1 (M1). 15:00 horas: prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales, con una duración de 2 horas.

Horarios especiales en algunas zonas

En Rapa Nui, las pruebas se rinden una hora antes respecto del horario continental informado para la mayor parte del país.

En tanto, en las regiones de Aysén y Magallanes, las pruebas se realizan una hora después del horario central.

El DEMRE recomienda revisar la tarjeta de identificación y el local asignado antes de cada jornada para evitar inconvenientes durante la rendición.