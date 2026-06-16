Donald Trump afirma que Netanyahu debe ser “más responsable con respecto al Líbano”

(CNN) – El presidente Donald Trump dejó clara su frustración con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y declaró este martes a los periodistas que debía ser “más responsable con respecto al Líbano”.

En los últimos meses, Trump ha tenido varios enfrentamientos con Netanyahu, pues considera que el líder israelí y su gobierno dificultan que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Irán al atacar a Hezbolá en el Líbano. Irán, por su parte, insiste en que cualquier acuerdo de alto el fuego debe incluir al Líbano.

“Sin mí no existiría Israel porque ningún otro presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo hice”, dijo el mandatario estadounidense en respuesta a una pregunta sobre si estaba frustrado con Netanyahu.

“He tenido una excelente relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto al Líbano”, dijo, refiriéndose al primer ministro israelí por su apodo.

Netanyahu ha tenido cuidado de evitar la confrontación pública con Trump.

Al hablar el lunes sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, dijo: “Hay casos en los que el presidente Trump y yo no coincidimos. … Soy responsable de los intereses de seguridad de Israel, y esto debe hacerse con prudencia”.