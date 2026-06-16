Alineación planetaria de Mercurio, Venus, Júpiter y la Luna podrá ser observada desde Chile: ¿Cuándo será el fenómeno?

Un fenómeno conocido como “alineación planetaria” ocurrirá esta semana y podrá ser visible desde Chile.

Y es que este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter serán visibles en una misma franja del cielo.

La investigadora adscrita del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y doctora en Astrofísica de la Universidad Católica, Catalina Casanueva, explicó cómo se producirá el evento astronómico.

Alineación planetaria: ¿Qué significa y desde qué lugar se podrá observar?

La alineación se trata de un efecto de perspectiva porque, si bien los cuatro astros aparecen en línea, en realidad están separados por grandes distancias.

La Luna estará a unos 361 mil kilómetros de la Tierra, Mercurio a unos 120 millones, Venus a 171 millones y Júpiter a 914 millones. La cercanía aparente depende únicamente de nuestro punto de vista”, detallaron desde el CATA.

Así, Casanueva indicó que “hace unos 4.600 millones de años, el Sol y los planetas surgieron de un disco giratorio de gas y polvo, y sus órbitas conservaron ese plano común. Por eso, vistos desde nuestro planeta, siempre se proyectan sobre una zona relativamente estrecha del cielo“.

El espectáculo se podrá observar en gran parte de Chile.

“En esta ocasión, conviene mirar a simple vista, ya que los telescopios muestran una zona muy pequeña -o aumentada- y hace perder la perspectiva del conjunto. Los binoculares pueden ayudar a ubicar Mercurio, pero deben usarse cuando el Sol se haya puesto por completo, pues apuntar instrumentos ópticos cerca de este puede causar daño ocular permanente”, comentó la investigadora.

Desde Santiago se recomienda mirar hacia el poniente, en dirección a donde se pone el Sol.

¿En qué horarios se podrá ver la alineación? El rango de horas óptimo será entre las 18:20 y las 18:45 aproximadamente. Ya para las 20:00 los astros no serán visibles.

Casanueva señaló que “la condición más importante es contar con un horizonte limpio. Cuando un astro está bajo, su luz atraviesa una capa más gruesa de atmósfera y pierde intensidad. Una terraza alta, un mirador, una playa, un parque abierto o cualquier zona sin obstáculos hacia donde se pone el Sol pueden marcar la diferencia. Para este evento, más que evitar la luz urbana, lo fundamental es tener despejada la base del cielo”.