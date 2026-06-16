Buscan trabajadores para faena minera en Calama: Revisa los cargos disponibles en El Abra

Minera El Abra abrió nuevas vacantes laborales para personas interesadas en trabajar en la industria minera, con cargos disponibles en áreas de operaciones, mantenimiento y contabilidad.

La faena está ubicada en Calama, en la Región de Antofagasta, y corresponde a una operación de la estadounidense Freeport-McMoRan y Codelco.

Las ofertas están dirigidas a técnicos y profesionales que quieran integrarse a distintas áreas de la operación minera.

Qué vacantes tiene disponibles Minera El Abra

De acuerdo con las ofertas publicadas por la empresa, los cargos disponibles son los siguientes:

Técnico o Técnica Operaciones Proceso.

Técnico o Técnica Operaciones Proceso.

Técnico o Técnica Mantención Mecánica Mina.

Técnico o Técnica Operador Equipos Móviles.

Técnico o Técnica Mantención Talleres.

Contador o Contadora III.

Los puestos corresponden a funciones vinculadas a procesos productivos, mantención de equipos, talleres y contabilidad financiera.

Cómo postular a los trabajos

Las personas interesadas deben ingresar al portal de empleos de Minera El Abra, donde podrán revisar el detalle de cada cargo, sus requisitos, funciones, horarios y condiciones de postulación.

Una vez dentro del sitio, se debe seleccionar la vacante de interés y completar el proceso con los antecedentes solicitados por la empresa.

Como ocurre habitualmente en este tipo de convocatorias, las ofertas pueden cerrarse una vez que avance el proceso de selección, por lo que se recomienda revisar periódicamente la disponibilidad de los cargos y mantener actualizado el currículum.