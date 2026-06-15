Diputado Ramírez (UDI) por posible AC contra Boric: “Yo no votaría jamás una acusación constitucional contra un presidente”

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó este lunes las críticas de Pablo Longueira al partido y reafirmó su apoyo a la candidatura de Jorge Alessandri para ganar las elecciones de su colectividad.

En conversación con Tolerancia Cero, el parlamentario enfatizó que “la UDI es el único partido que se define a sí mismo como un partido popular”, ante las críticas de Longueira de que la colectividad “ha perdido su estilo” populista.

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Asimismo, remarcó que con el exministro de Economía mantienen diferencias, como la polémica modificación del Mepco a inicios del gobierno —que causó el alza histórica en el precio de las bencinas— y el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la misma línea, se refirió a su apoyo a la postulación del actual presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados: “Tengo la impresión de que hoy Jorge Alessandri tiene un apoyo muy importante en la dirigencia, me consta, y también creo que lo tiene en las bases”.

No obstante, Ramírez descartó que Longueira haya perdido influencia en el partido y afirmó que este “sigue siendo un líder importante”.

“Yo voy a apoyar a Jorge Alessandri con todo, pero que esto no se entienda como una especie de desprecio al pasado, a los líderes importantes del pasado partido”, sostuvo.

El papel de la UDI en el oficialismo

Ramírez también analizó el papel de la colectividad al integrar el oficialismo del Gobierno de José Antonio Kast. En esa línea, explicó que desde el partido han procurado intentar canalizar las críticas en privado. “Creemos que cuando uno lo hace en público, debilita al Gobierno”, argumentó.

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“La UDI tomó una decisión clara que hemos respetado, que es que, al menos en el inicio del Gobierno, que es la parte más difícil porque hay que instalarse, porque los equipos tienen que empezar a afiatarse, la UDI tomó la decisión de apoyar al Gobierno en su instalación“, precisó.

Aseguró que han existido diferencias con el Ejecutivo, pero que todas estas se han manifestado en privado con la administración: “Porque si nosotros empezamos a criticar, empieza a bajar la aprobación del Gobierno; si baja la aprobación, para la izquierda es más fácil criticar al Gobierno y oponerse en el Congreso”.

“Yo no votaría jamás una acusación constitucional contra un presidente”

El timonel de la UDI descartó que votaría a favor de una acusación constitucional contra el expresidente Gabriel Boric, ante la posible disposición de algunos partidos del oficialismo por levantar un libelo acusatorio contra el militante del Frente Amplio (FA).

“Yo no votaría jamás una acusación constitucional contra un presidente de la República, salvo en situaciones de una gravedad que me parece que aquí no se configura. Es que el estándar para los presidentes no es el mismo”, aseveró.

En esa línea, criticó que “si empezamos con la lógica de destituir presidentes, aquí no se va a salvar nadie; la acusación constitucional es muy importante mantenerla”.

Para Ramírez, el recurso constitucional debe ser usado en contra de los presidentes “en casos realmente extremos, de aquellos que al final terminan traicionando a la patria. O sea, estamos hablando de ese tipo de causales”.

Añadió: “A mí el presidente Boric… considero que lo hizo muy mal como presidente. Creo que su actuar en las últimas semanas ha sido imposible que sea peor. Estoy en las antípodas de sus ideas, pero nada de eso son razones constitucionales para acusarlo“.

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