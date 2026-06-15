Sergio Bitar y el futuro de la izquierda: “No tiene posibilidad de recuperarse de aquí al 2030”

El exministro de Educación, Sergio Bitar, abordó el estado del progresismo en Tolerancia Cero de CNN Chile.

Desde su visión, debido a los cambios que ha experimentado la sociedad, definirse como izquierda es hoy mucho más complejo de lo que era antes, ya que existen nuevos desafíos que los sectores progresistas deben enfrentar.

“Una izquierda que no entiende de seguridad no puede gobernar. Dos, una izquierda que no entiende de tecnología e inteligencia artificial no puede gobernar”, subrayó.

Y agregó: “Si lo situamos en Chile, no hay una diferenciación como había antes, que estaba marcada por democracia y dictadura. Hoy ese no es el dilema, por tanto es más complicado. Ahora, si me preguntan si esta izquierda tiene posibilidad de recuperarse de aquí al 2030, yo digo que no“.

En cuanto a su pronóstico electoral, prevé que existe el riesgo de que el país tenga un gobierno populista, puesto que, a su juicio, se está “sembrando” esta forma de hacer política.

#ToleranciaCero | Sergio Bitar, exministro de Educación: "El socialismo democrático no tiene la fuerza ni capacidad para hacer un gobierno. Se necesita una renovación mayor" 📡https://t.co/6HWYrohYmn

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