Mónica Rincón por Sala Cuna Universal : “Chile envejece y se reduce mientras el Parlamento es incapaz de llegar a acuerdos en una materia urgente”

Después de 70 años de proyectos, nuevas indicaciones para la debatida Sala Cuna Universal.

Desde 1917, cuando las fábricas con más de 50 mujeres debían proveer de sala cuna, ha sido no solo una medida incompleta, sino una que frena la contratación de mujeres.

Se aspira a que, de manera gradual, termine siendo universal respecto de mujeres y hombres, para que se entienda como un derecho de los niños y no como un freno a la contratación femenina.

El gobierno, con sus indicaciones, propone que el financiamiento, que ha sido la piedra de tope, venga de un 0,35% que el empleador ya no pondría para el seguro de cesantía. Algo que es criticado fuertemente por parte de la oposición, que ve en esto la disminución de un derecho social de los trabajadores y un debilitamiento del seguro de cesantía.

La propuesta incluye un aporte estatal temporal de 10 mil millones de pesos y otro fondo al que acudir en caso de que sea necesario.

No hay consenso tampoco en que se elimine la obligación de los empleadores de proveer la sala cuna. La oposición ve en esto un riesgo de que un voucher no garantice la calidad de esta prestación.

Puesta así la discusión: ¿Pueden darse el lujo los políticos, de lado y lado, de no llegar a acuerdo? La respuesta categórica es no.

Ellas tienen un nivel de cesantía de 10,5%, versus una tasa que en hombres es de 8%. Menos cuando ya es tema crítico que la tasa de natalidad en Chile es de 0,99 hijos nacidos vivos por mujer, o sea, bajo la tasa de reemplazo de 2,1.

O sea, Chile envejece y se reduce mientras el Parlamento es incapaz de llegar a acuerdos en una materia urgente.

Debo decir nuevamente, aunque moleste, que si los hombres tuvieran los hijos, esta ley estaría promulgada hace décadas.

Vamos por ella, por un postnatal masculino irrenunciable, jardines infantiles accesibles y corresponsabilidad. No es mucho pedir.